Також очікуються прем'єри нових робіт Кетрін Бігелоу, Гільєрмо дель Торо, Хлої Чжао, Ноа Баумбака і Луки Гуаданьїно.

Представлено насичену програму 82-го Венеціанського кінофестивалю, який пройде з 27 серпня по 6 вересня. Як пише Variety, до неї увійшли як гучні прем'єри за участю зірок, так і більш камерні стрічки з високим нагородним потенціалом. Усі вони поборються за "Золотого лева".

Зокрема, очікуються прем'єри фільмів Кетрін Бігелоу, Гільєрмо дель Торо, Хлої Чжао, Ноа Баумбака, Луки Гуаданьїно, Йоргоса Лантімоса, Олів'є Ассаяса, Пак Чхан Ука, Бенні Сафді та інших.

Окремо варто відзначити, що на фестивалі збираються показати фільм про Путіна "Чарівник з Кремля" Олів'є Ассаяса, поза конкурсом - стрічку російського режисера Олександра Сокурова Director's Diary, а також спільний проект україно-російського продюсера Олександра Роднянського та українського кінокритика Андрія Алфьорова "Записки справжнього злочинця".

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Серед ключових прем'єр виділяються:

"Ударна машина" (The Smashing Machine) від A24 - режисер Бенні Сафді. Дуейн Джонсон грає дворазового чемпіона UFC у важкій вазі Марка Керра, а Емілі Блант - його дружину Дон.

"Бугонія" (Bugonia) від Focus Features - нова робота Йоргоса Лантімоса та Емми Стоун після тріумфального фільму "Бідні-нещасні".

"Після полювання" (After the Hunt) Луки Гуаданьїно - психологічна драма з Джулією Робертс, Ендрю Гарфілдом і Айо Едебірі. Фільм, знятий для Amazon MGM Studios, буде показаний поза конкурсом.

Мюзикл "Заповіт Анни Лі" Мони Фаствольд з Амандою Сейфрід у ролі засновниці руху шейкерів, яку свої послідовники визнали жіночим Христом, увійде до конкурсної програми. Сценарій написаний Фаствольд та її партнером Брейді Корбетом.

Крім того, на фестивалі буде широко представлений Netflix з трьома великими релізами:

"Будинок динаміту" (A House of Dynamite) - політична драма Кетрін Бігелоу, її перша режисерська робота з 2017 року. У головних ролях: Ідріс Ельба, Ребекка Фергюсон, Грета Лі, Гебріел Бассо і Джаред Гарріс.

"Джей Келлі" (Jay Kelly) - трагікомедія Ноа Баумбака з Джорджем Клуні.

"Франкенштейн" Гільєрмо дель Торо - нова інтерпретація класичного монстра з Джейкобом Елорді, Оскаром Айзеком і Мією Гот.

Зазначається, що новинкою серед стримінгових сервісів цьогоріч стане Mubi, який відкриє фестиваль стрічкою Паоло Соррентіно "Благодать" (La Grazia) з Тоні Сервілло; представить трилогію Джима Джармуша "Батько, мати, сестра, брат" з Кейт Бланшетт, Вікі Кріпс, Адамом Драйвером і Шарлоттою Ремплінг; покаже "Немає іншого вибору" (No Other Choice) Пак Чхан Ука - його 12-й фільм, приурочений до 20-річчя "Леді Помсти".

Від Азії в конкурсній програмі будуть:

"Сонце встає над нами всіма" (The Sun Rises on Us All) - фільм режисера Кан Шанцзюня, володаря Срібного лева 2011 року.

"Дівчинка" (Girl) - режисерський дебют тайванської актриси Шу Ци.

Франція представить:

"Чародій із Кремля" Олів'є Ассаяса про сходження Володимира Путіна (його зіграє Джуд Лоу). Також у ролях: Пол Дано, Алісія Вікандер і Зак Галіфіанакіс.

"Сторонній" Франсуа Озона - екранізація роману Альбера Камю, дія розгортається в колоніальному Алжирі.

"Нескінченне сьогодення закінчується" Валері Донзеллі, співавтором сценарію виступила Одрі Діван.

Крім того, поза конкурсом фінал фестивалю закриє французька антиутопія "Chien 51" Седріка Жименеза з Адель Екзаркопулос і Жилем Лелушем.

З інших країн Європи покажуть:

"Сирота" Ласло Немеша - угорська драма про хлопчика, що росте на ідеалізованих спогадах про батька.

"Безмовний друг" Ільдіко Еньєді - про дерево, що спостерігає за людьми в ботанічному саду. У головній ролі - Тоні Люн (його перша європейська роль).

Близький Схід і Північна Африка представлять:

"Голос Хінд Раджаб" Каутер Бен Ханії - політична драма про загибель палестинської дівчинки в Газі 29 січня 2024 року.

"Хіджра" Шахад Амін - драма про подорож жінок через пустелю. Покажуть у новій секції Venezia Spotlight.

Також повідомляється, що секція Horizons відкриється фільмом "Мати" Теони Стругар Мітевські з Нумі Рапас у ролі матері Терези.

Серед італійських прем'єр будуть:

"Під хмарами" - новий док Г'янфранко Розі.

"Дузе" - байопік про велику актрису Елеонору Дузе з Валерією Бруні-Тедескі.

"Рік у школі" Лаури Самані та "Викрадення Арабелли" Кароліни Каваллі з Бенедеттою Поркаролі та Крісом Пайном.

Поза конкурсом покажуть:

"У руці Данте" (In The Hand of Dante) Джуліана Шнабеля з Оскаром Айзеком, Галь Гадот, Джерардом Батлером і Мартіном Скорсезе.

"Дріт мерця" (Dead Man's Wire) Гаса Ван Сента з Біллом Скарсгардом, Колманом Домінго і Аль Пачіно.

"Марк очима Софії" (Marc by Sophia) - документальний фільм Софії Копполи про модельєра Марка Джейкобса.

"Примарні слони" (Ghost Elephants) Вернера Герцога - документальний фільм про таємниче стадо слонів у джунглях Анголи.

"Наша земля" (Nuestra Tierra) Лукреції Мартель про загибель корінного активіста Хав'єра Чокобара.

Крім цього, на фестивалі покажуть чотири телесеріали:

"Портобелло" Марко Беллоккьо - про гучну судову справу.

"Монстр із Флоренції" від Netflix, режисер Стефано Солліма.

"Пророк" від Енріко Марія Артале - адаптація фільму Жака Одіара.

"Етті" - адаптація щоденників Етті Хіллесум, яка загинула в Освенцимі. Режисер - Хагай Леві (творець "Be'Tipul" / "In Treatment").

Нагадаємо, раніше було оголошено всіх претендентів на премію "Еммі-2025".

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