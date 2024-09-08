Стало відомо, який фільм отримав головну винагороду – "Золотого лева".

В Італії з 28 серпня до 7 вересня пройшов найстаріший кінофестиваль у світі. Судді 81-го Міжнародного Венеційського кінофестивалю оголосили фільми-переможці 2024 року, а також назвали володаря головного призу – "Золотого лева".

Як повідомили на сайті Венеційського кінофестивалю, цьогоріч омріяну статуетку отримав фільм іспанського режисера Педра Альмодовара "Кімната по сусідству". У стрічці знялися лауреати на премію "Оскар" Джуліанна Мур та Тільда Свінтон. Після показу картини на кіноподії присутні понад 18 хвилин стоячи аплодували режисеру та акторам.

"Срібними левами" в номінаціях "гран-прі журі" та "найкраща режисура" була нагороджено фільми Маури Дельперо "Вермільо" і Бреді Корбета "Бруталіст".

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На жаль, жоден з українських фільмів, представлених на фестивалі, не отримав нагород. Як відомо, цьогоріч на премію подавали свої роботи режисерки Ольга Журба "Пісні землі, що повільно горить" і Жанна Озірна "Медовий місяць". В обох картинах розповідається про повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Переможці Венеційського кінофестивалю:

Спеціальний приз журі: "Квітень" Деа Кулумбеґашвілі.

Найкраща чоловіча роль: "Тихий син" Венсан Ліндон.

Найкраща жіноча роль: "Крихітка" Ніколь Кідман.

Найкращий сценарій: "Я все ще тут" Муріло Гаузер і Ейтор Лорега.

Премія Марчелло Мастроянні за найкращого молодого актора або актрису: Пол Кірхер "І їхні діти після них".

Нагадаємо, раніше ми писали про 4 фільми, які зможуть представити Україну на кінопремії "Оскар" у 2025 році. Вони змагатимуться у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

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