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На стрімінговому сервісі Netflix вийшов ще один фільм з повноцінним українським дубляжем. Йдеться про анімаційний фільм «Губка Боб: Втеча Губки».
Читайте такожСім'я Бекхемів продала Netflix таємниці особистого життя за $20 мільйонівЯк пише ITC, озвученням займалася студія LeDoyen Studio, оскільки мультфільм повинен був вийти в кінотеатрах, але його прем'єру перенесли в Діджитал.
До цього на Netflix вийшов ще один мультфільм з українським дубляжем «Барбі і чарівні Дельфіни» (2017 рік), а також два сезони мультсеріалу «Лего Ніндзяго. Майстра Кружитцю».
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