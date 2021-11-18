Актор, який зіграв головного персонажа, вважав фінал фальшивим і неправдоподібним.

Голлівудський актор Том Холланд, який зіграв головну роль у фільмі "Людина-павук: немає шляху додому", розкрив подробиці знімання. Виявилося, фінал історії довелося переробляти прямо на ходу.

Про це Холланд розповів в інтерв'ю виданню GQ.

За словами Холланд, виробництво фільму було "повним хаосом". Перед першим днем зйомок ще не були укладені контракти з кількома ключовими акторами. Деякі артисти просто не могли визначитися, чи потрібна їм участь у цьому фільмі.

"Людина-павук: немає шляху додому" повинен був вийти в прокат відразу після фільму "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля", проте прем'єра цієї історії відкладалася через коронавірус. Тоді творцям фільму про Людину-павука довелося переробляти сюжет.

Сценарій змінювали практично кожен день. Актори навіть не намагалися зрозуміти, що їх чекає в третьому акті фільму, тому що сам режисер не міг припустити про те, яким у підсумку буде фінал.

Сам фінал не сподобався Холланду. Актор розповів, що коли він дізнався про сюжет і спробував зрозуміти кінцівку, він назвав все це "божевіллям". Холланд постійно зупиняв зйомки й говорив, що не вірить у фінал і вважає його фальшивим.

У підсумку режисер почув невдоволення актора. Фінал фільму переробили прямо під час знімання. Холланд розповів, що актори й режисер придумали кінцівку, після чого озвучили свою ідею сценаристам. Ті швидко склали новий план і переписали сценарій.

Нагадаємо, вчора вийшов новий трейлер фільму "Людина-павук: немає шляху додому". Він розкрив несподівані деталі сценарію.

"Людина-павук: немає шляху додому": що відомо про фільм

Події стрічки розгортаються незабаром після фіналу "Далеко від дому".

Режисером картини виступив Джон Уоттс.

Головні ролі у фільмі виконали Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербетч, Джейкоб Баталон, Джон Фавро і Маріса Томей.

Прем'єра запланована на 15 грудня 2021 року.

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Автор: Поліна Кузенко