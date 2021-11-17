У картині головному герою Пітеру Паркеру належить пройти випробування, яке "змінить майбутнє всього мультивсесвіту".

Компанія Sony Pictures показала другий трейлер фільму Marvel "Людина-павук: Немає шляху додому".

Ролик з'явився на YouTube-каналі компанії 17 листопада.

"Людина-павук: Немає шляху додому": новий трейлер

З першого трейлера було зрозуміло, що у новому фільмі франшизи головний герой Пітер Паркер постраждав через те, що його особистість розкрита, й звернувся за допомогою до мага Доктора Стренджа.

Той за допомогою заклинання намагається зробити так, щоб всі забули, хто ховається під маскою Людини-павука. Але все йде не за планом: у Нью-Йорк потрапляють персонажі й лиходії з інших всесвітів.

"Тепер Пітеру належить пройти найбільше випробування. І воно назавжди змінить не тільки його власне майбутнє, а й майбутнє всього мультивсесвіту", – наголошується в описі до трейлера.

Трейлер розсекретив, що з минулих лиходіїв франшизи на екрані з'являться Зелений Гоблін, Доктор Восьминіг, електро, Людина-пісок та Ящір.

"Людина-павук: Немає шляху додому": що відомо про фільм

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Режисером картини виступив Джон Уоттс.

Головні ролі у фільмі виконали Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербетч, Джейкоб Баталон, Джон Фавро та Маріса Томей.

Прем'єра запланована на 15 грудня 2021 року.

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Автор: Катерина Шварц