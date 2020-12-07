Зірка "Чорної пантери", який пішов з життя в серпні, посмертно отримав нагороду "Герой всіх часів".

У Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення нагород премії MTV Movie & TV 2020.

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Через пандемію захід проходив в онлайн-форматі.

MTV Movie & TV Awards 2020: особлива премія

Актор Чедвік Боузман («Чорна пантера»), який пішов з життя в серпні, посмертно отримав нагороду «Герой всіх часів».

«Він був справжнісіньким героєм саме тоді, коли просто був Чедом. Тоді він ставав ще більш величним, ніж на екрані. Ми обидва раді, що маємо честь вручити цю премію та нагородити його. Найбільший герой всіх часів та на століття», - зазначив колега актора по Marvel Дон Чідл.

MTV Movie & TV Awards 2020: список переможців

Dance Your Ass Off award – Кевін Бекон (за танець у фільмі «Вільні» (1984),

«Комедійний гігант» – Кевін Харт,

«Динамічний дует» – Дрю Беррімор і Адам Сендлер,

«Королева крику» – Джеймі Лі Кертіс,

«Кращий поцілунок» – Сара Мішель Геллар і Сельма Блер (фільм «Жорстокі наміри», 1999),

«Кращий несамовитий розрив» – Кірстен Белл і Джейсон Сігел («Забуваючи Сару Маршалл»),

«Герой всіх часів» – Чедвік Боузман («Чорна пантера»),

«Краща героїня в історії кіно» – Галь Гадот («Чудо-жінка»),

«Від нуля до героя» – Вільям Забка («Малюк-каратист»).

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Автор: Катерина Шварц