Телеантологія отримала назву "Кабінет рідкостей Гільєрмо дель Торо".

Відомий мексиканський режисер Гільєрмо дель Торо зніме для стрімінгового сервісу Netflix хоррор-антологію.

Про це повідомляє Deadline.

Серіал отримав назву "Кабінет рідкостей Гільєрмо дель Торо". Його реліз очікується у 2022 році.

Раніше проект мав назву "10 годин після півночі". Відомо, що "Кабінет рідкостей" - це книга напрацювань дель Торо, опублікована у 2013 році.

Читайте такожКращі серіали від Netflix в 2021: найдостойніші новинки компаніїЗа даними журналістів, підтверджено вихід восьми серій, з яких як мінімум дві будуть зняті за оригінальними новелами мексиканського режисера. Однак зніматимуть епізоди різні режисери, а сам дель Торо виступить в якості шоураннера, виконавчого продюсера і автора ідеї.

Зйомки серіалу вже почалися в місті Торонто.

До проекту залучені такі відомі актори, як Бен Барнс, Ессі Девіс, Ендрю Лінкольн, Тім Блейк Нельсон, Глінн Термен, Кріспін Гловер та інші.

Нагадаємо, що Гільєрмо дель Торо також знімає хоррор "Алея жахів" для кіностудії 20th Century Fox. Минулого року зйомки довелося відкласти через пандемію коронавірусу.

Автор: Станислав Кожемякин