Американський сценарист і режисер Райан Мерфі показав перший трейлер спін-оффу серіалу "Американська історія жахів". Прем'єра спін-оффу, який отримав практично ідентичну назву - "Американські історії жахів", відбудеться вже 15 Липня.
Відео Райан Мерфі розмістив на своїй сторінці в Instagram.
У хвилинному ролику показані як нові локації, так і ті, які вже полюбилися фанатам серіалу. Так, одна з історій спін-оффу знову торкнеться "будинку-вбивці", в якому за сюжетом сталася жахлива трагедія. в "Американських історіях жахів" з'являться нові зловісні істоти, маніяки і абсолютно невідомі глядачеві історії про героїв.
Особливої уваги заслуговує лячний Санта Клаус, якого зіграв легендарний актор Денні Трехо. У трейлері його персонаж полює за жертвою з битою і вимовляє зловісне "о-хо-хо!".
Спін-офф отримав 16 самостійних епізодів. У кожній серії глядачі зможуть побачити страшні історії, які, як повідомлялося раніше, не будуть тісно пов'язані між собою.
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