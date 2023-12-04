В український прокат фільм вийде 11 квітня 2024 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures представила перший трейлер бойовика "Ґодзілла та Конг: Нова імперія" (Godzilla x Kong: The New Empire), що стане сиквелом фільму "Ґодзілла проти Конга" 2021 року.

Цього разу могутньому Конґу та безстрашному Ґодзіллі протистоятиме нова небачена сила протистоїть, що загрожуватиме не лише їхньому існуванню, а й існуванню усього світу. Фільм заглибиться в історію походження цих Титанів, таємниці Острова Черепа, а також міфічну битву, яка допомогла створити цих неймовірних істот і повʼязала їх навіки із людством.

Головні ролі у фільмі виконали Ребекка Голл ("Залізна людина 3", "Вікі Крістіна Барселона"), Браян Тайрі Генрі ("Вічні", "Швидкісний потяг") та Ден Стівенс (серіали "Абатство Даунтон", "Легіон"). З них трьох лише Голл вже з'являлася у фільмах франшизи – її персонаж доктор Ілен Ендрюс був одним з головних у фільмі "Ґодзілла проти Конга".

Режисером фільму виступив Адам Вінгард, який також зняв попередній фільм франшизи. Крім того, на його рахунку хорори "Азбука смерті" (2012), Відьма з Блер: Нова глава" (2016) та "Зошит смерті" (2017).

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 11 квітня 2024 року.

"Ґодзілла та Конг: Нова імперія" стане п'ятим фільмом медіафраншизи MonsterVerse від кінокомпанії Legendary Pictures.

Також цього року вийшов перший серіал в рамках MonsterVerse – "Монарх: Спадщина монстрів" (Monarch: Legacy of Monsters), який розповідає про те, як члени секретної організації Monarch стикаються з Ґодзіллою та іншими монстрами, відомими як "Титани", протягом півстоліття.

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