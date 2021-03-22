У батлі чоловіки зійшлися з піснею «Вовчиця».

На ринг “Голосу країни” вийшли колишній моряк Володимир Каверін та актор Віталій Борисюк.

Читайте такожМарія Рак залишила шоу "Голос країни"Свій виступ Борисюк присвятив дружині, відомій актрисі Ользі Сумській. Чоловіки зійшлися у батлі з піснею зіркового тренера Олега Винника «Вовчиця».

«Ви вклали мене на лопатки», - сказала Кароль Борисюку.

Винник вирішив йти далі в проекті з актором Віталієм Борисюком.

Віталій Борисюк на "Голосі країни": що відомо

На таку авантюру - участь у шоу - Віталія підштовхнула дружина Ольга Сумська. Саме їй він і присвятив виконання пісні Per te на сліпих прослуховуванннях на "Голосі".

"Голос – це авантюра. Моя дружина Ольга Сумська підбила мене на цю нову подорож. Вона моя основна натхненниця взагалі і у музичній творчості", - сказав Борисюк.

Своїм співом артисту вдалося розвернути крісло одного із зіркових суддів - Олега Винника.

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Автор: Ольга Робейко