На ринг “Голосу країни” вийшли колишній моряк Володимир Каверін та актор Віталій Борисюк.
Читайте такожМарія Рак залишила шоу "Голос країни"Свій виступ Борисюк присвятив дружині, відомій актрисі Ользі Сумській. Чоловіки зійшлися у батлі з піснею зіркового тренера Олега Винника «Вовчиця».
«Ви вклали мене на лопатки», - сказала Кароль Борисюку.
Винник вирішив йти далі в проекті з актором Віталієм Борисюком.
Віталій Борисюк на "Голосі країни": що відомо
На таку авантюру - участь у шоу - Віталія підштовхнула дружина Ольга Сумська. Саме їй він і присвятив виконання пісні Per te на сліпих прослуховуванннях на "Голосі".
"Голос – це авантюра. Моя дружина Ольга Сумська підбила мене на цю нову подорож. Вона моя основна натхненниця взагалі і у музичній творчості", - сказав Борисюк.
Своїм співом артисту вдалося розвернути крісло одного із зіркових суддів - Олега Винника.
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