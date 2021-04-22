У фіналі виступлять чотири вокалісти.

У команді кожного з тренерів пісенного конкурсу "Голос країни" залишилося по одній людині.

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У фіналі виступлять вокаліст Тема Павучок з команди Діми Монатіка, Сергій Лазановський з команди Наді Дорофєєвої, конкурсант Сергій Нейчев представить команду Олега Винника, а ось з Тіною Кароль за перемогу боротиметься Юлія Тимочко.

Варто відзначити, що за час шоу вокалісти показали багато яскравих виступів. Але найбільш запам'яталися, звичайно, ті, які вони представляли на "сліпих прослуховуваннях". А також глядачам запам'яталися їхні виступи з уже відомими артистами, яких знають у всьому світі.

Тема Павучок вперше на сцені шоу "Голос країни" виконав пісню "Гуцулка Ксеня". А ось у півфіналі він заспівав разом з Гайтаною хіт "Два вікна".

Юлія Тимочко запам'яталася глядачам, завдяки виконанню пісні "Wonderfull life". А в півфіналі молоду артистку вирішила підтримати група KAZKA. Вони разом виконали хіт "Плакала".

Сергій Лазановський на "сліпих прослуховуваннях" потрапив в команду Наді Дорофєєвої. Разом вони дійшли до того, що вокаліст виступив на одній сцені з Сергієм Бабкіним.

А ось Олег Винник дійшов до фіналу з Сергієм Нейчевим. У творчому тандемі вони змогли показати багато яскравих виступів. Одним з найбільш пам'ятних виявився дует з Олександром Пономарьовим. Вони виконали його давній хіт "Варто чи ні".

Зауважимо, повний випуск "Голосу країни" можна переглянути щопонеділка на 1plus1.video.

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Автор: Діана Могилєвич