25 квітня відбувся грандіозний фінал головного вокального шоу країни.

У неділю, 25 квітня, в ефірі телеканалу 1+1 відбувся суперфінал 11 сезону вокального шоу "Голос країни".

Читайте такожФінал "Голосу країни-11": онлайн-трансляція (оновлюється)До третього етапу суперфіналу проекту дійшли двоє учасників - Юлія Тимочко з команди Тіни Кароль та Сергій Лазановський з тренером Надею Дорофєєвою.

У третьому етапі суперфіналу Юлія Тимочко виконала пісню Hurts "Wonderful Life". З цією композицією дівчина підкорила всіх на "сліпих" прослуховуваннях "Голосу країни-11".

Учасник команди Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський заспівав "You Are the reason" - з цією піснею він прийшов на шоу.

"Голос країни-11": хто переміг у шоу

За результатами глядацького голосування, перемогу в 11 сезоні шоу "Голос країни" здобуває Сергій Лазановський.

"Голос країни": що відомо про шоу

"Голос країни" - українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland, який вперше з'явився в ефірі голландського телебачення на каналі RTL у 2010 році.

Читайте такожУчасник "Голосу країни" заспівав хіт Земфіри й потрапив у півфінал (фото, відео)Україна стала однією з двох країн поряд зі США, які почали роботу над адаптацією формату одразу ж після виходу оригінального шоу.

"Голос країни-11": що отримає переможець

Переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

Автор: Ольга Робейко