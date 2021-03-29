Винник вирішив відправити Віталія додому, він залишив проект.

Народний артист України та чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк вразив тренерів шоу «Голос країни», виконавши складну пісню «Привид опери».

Читайте такожАндрій Смерека проникливо виконав пісню Біллі Айліш на шоу "Голос країни", та його спіткала невдача (відео)«Я хотів би у тебе попросити, щоб ти дав можливість цим молодим виконавцям пройти далі», - звернувся наставник Олег Винник до Віталія. Та Борисюк сказав тренеру, що все ж він сам має вирішити його долю на проекті.

«Щоб кожен розумів, хто сидить на цих стільцях, - беріть приклад», - сказав Олег учасникам своєї команди й попрощався з Віталієм.

На прощання Борисюк подякував усім за можливість взяти участь у такому вокальному шоу.

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Автор: Ольга Робейко