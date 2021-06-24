За словами режисера шоу, бісексуальність актора - це канон у кіновсесвіті Marvel.

Режисер шоу "Локі" Кейт Херрон заявила, що головну роль грає актор, персонаж якого є бісексуальним.

Згідно з сюжетом, Сільвія під час бесіди з Локі запитує у нього, чи зацікавлений він в якій-небудь принцесі або принці, на що той натякнув на свою бісексуальність. Також Локі припускає, що у Сільвії такі ж любовні пристрасті.

Локі став першим великим ЛГБТК + персонажем в MCU, куди входять серіали і повнометражні стрічки. Також представників ЛГБТ можна буде побачити в "Торі: любов і грім" і "Вічних".

Зазначимо, прем'єра "Локі" відбулася на Disney+ 9 червня. Всього буде шість епізодів.

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Автор: Діана Могилєвич