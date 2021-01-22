Телеканал HBO випустить ще один приквел "Гри престолів". Він буде заснований на серії фентезійних новел про Дунка й Егга Джорджа Мартіна.
Читайте такожУкраїнський фільм "Мої думки тихі" отримав нагороду на фестивалі у СШАПро це повідомляє Variety. Очікується, що кожна серія майбутньої адаптації повістей триватиме близько однієї години.
Серіал розповість про пригоди сіра Дункана високого (Дунк) і молодого Ейгона Таргаріена (Егг). Дії у творі розгортаються за 90 років до подій "Гри престолів".
Поки немає інформації про терміни робіт над екранізацією.
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