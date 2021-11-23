Стрічка від режисера "Потягу в Пусан" побила рекорд у перший же день прем’єри на Netflix.

Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" відтепер не лідирує у переглядах на Netflix. Перше місце в рейтингу посіла історія про раптову появу на планеті інфернальних чудовиськ "Поклик пекла" (Hellbound) – теж південнокорейського виробництва.

Про це пише The Guardian.

За даними аналітиків FlixPatrol, "Поклик пекла" 20 листопада очолив рейтинг найпопулярніших серіалів стрімінгового сервісу у понад 80 країнах протягом 24 годин після прем’єри.

"Гра в кальмара" протримався на першому місці рейтингу 46 днів поспіль. У жовтні південнокорейську історію про виживання переглянули 142 мільйони разів у 94 країнах світу. Це принесло сервісу 900 мільйонів доларів прибутку.

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Ця стрічка - екранізація популярного вебтуну - коміксу для читання зі смартфона, в центрі сюжету якого - апокаліпсис на Землі.

Сценаристом й режисером став Йон Санг Хо, відомий західному глядачеві за попередньою роботою – зомбі-апокаліпсисом "Поїзд у Пусан".

Події відбуваються у фантастичній версії Землі. Одного разу мешканці планети починають чути голоси з потойбіччя з передбаченнями про власну смерть, а згодом у світі матеріалізуються злобні монстри.

Неземні істоти виносять криваві вироки: вони вбивають і затягують людей в пекло. В цей час набирає популярності релігійний культ, лідер якого бачить в атаці Пекла божественне одкровення.

"Поклик пекла" від Netflix: трейлер онлайн

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Автор: Яна Ставська