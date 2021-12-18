Ця пісня стане саундтреком до фільму "Я, "Побєда" і Берлін".

Українські музиканти записали кавери на 16 композицій гурту "Скрябін", які звучатимуть у пригодницькому роуд-муві "Я, "Побєда" і Берлін".

Про це нам повідомила перс-служба фільму.

Серед композицій, яка отримала нове звучання, стала пісня "Мовчати" у виконанні гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

Цю пісню Скрябін (Андрій Кузьменко - УНІАН) записав зі співачкою Іриною Білик. Тоді у 2000-х роках спокійний і ніжний спів в унісон, який імітує діалог між чоловіком та жінкою, став гімном багатьох закоханих.

Лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець наголосив, що його доля вже двічі поєднувала з піснею Кузьми Скрябіна. Раніше, 2 роки тому, вони презентували кавер, який був присвячений четвертій річниці з дня загибелі Андрія Кузьменка. І коли продюсери фільму "Я, "Побєда" і Берлін" звернулися до нього з пропозицією створити переспів пісні, вони без жодних сумнівів погодилися.

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"Ми не були з Андрієм друзями, але я з великою повагою ставлюся до його творчості. Особливо мені до душі пісні раннього його періоду. Я без перебільшення вважаю Андрія символом української музики" – поділився Танчинець.

"Цього разу для пісні "Мовчати" ми зробили сучасне рок звучання, доповнили новим драматичним настроєм, але головне – зберегли при цьому характер та зміст, які в них закладав Кузьма та усі автори причетні до створення цієї пісні! Насправді мені дуже цікаво подивитися, як буде екранізована книга "Я, "Побєда" і Берлін", цікава гра акторів та поєднання музичного ряду, до якого нам випала честь бути причетними", – додав музикант

Кавер пісні від гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ: аудіо

Нагадуємо, що раніше MONATIK представив кавер на хіт "Старі фотографії", який також прикрасив низку саундтреків стрічки.

Фільм "‎‎Я, "Побєда" і Берлін": що відомо

Зйомки фільму "Я, "Побєда" і Берлін" почалися у 2020 році. Книга, видана у 2006-му, розповідає історію звичайного хлопця, музиканта-початківця Кузьми. За три дні до запланованого концерту він вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс". Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ. Уже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення;

Прем’єра фільму відбудеться у березні 2022 року.

"‎‎Я, "Побєда" і Берлін" 2022: тизер-трейлер до фільму

Автор: Вікторія Гордієнко