Цей та інші кавери можна буде почути у фільмі за книгою Кузьми.

Український співак Дмитро Монатик презентував кавер на пісню Кузьми Скрябіна "Старі фотографії".

Трек можна прослухати на його YouTube-каналі.

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Презентуючи кавер, Монатик зазначив:

"Як же я люблю цю пісню. Ми відчували величезну відповідальність і трепет працюючи над цим твором. Велика честь презентувати сьогодні оммаж до творчості легендарного Кузьми Скрябіна".

Він також поділився, що з нетерпінням чекає на вихід фільму "Я, "Побєда" і Берлін", в основі сюжету якого — однойменна повість, літературний дебют покійного українського співака та шоумена Андрія Кузьменка, лідера гурту "Скрябін".

У фільмі можна буде почути кавер-версії й інших пісень гурту.

Прем'єра стрічки запланована на 24 березня 2022 року. 8 грудня було представлено тизер-постер.

Загибель Андрія Кузьменка

Зранку 2 лютого 2015 року Кузьма потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Вона сталась поблизу села Лозоватка в Дніпропетровській області. Позашляховик, за кермом якого перебував Кузьма, та молоковоз зіткнулися. Від отриманих травм лідер гурту "Скрябін" загинув на місці аварії.

Прощання з легендарним виконавцем відбулося в Преображенській церкві, що у Львові. Андрія Кузьменка поховали на Брюховицькому кладовищі (біля Львова) у родинному склепі Кузьменків.

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Автор: Анастасія Печенюк