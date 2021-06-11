Гурт презентував нову аудіороботу 11 червня.

Мегапопулярний гурт KAZKA презентував нову пісню "Красива серцем", яка стала саундтреком до серіалу "Моя улюблена Страшко", що вийде на каналі "1+1".

Читайте такожЗ’явилися перші кадри з головною героїнею серіалу "Моя улюблена Страшко"Нова аудіоробота опублікована на YouTube-каналі музичного колективу.

"Красива серцем" – пісня-експеримент для гурту, адже тут манера співу фронтвумен Олександри Заріцької відрізняється від звичного звучання, як і сама музика. Слухач стикається із зовсім новим форматом, але все це об’єднує звична гармонія та звуки сопілки Дмитра Мазуряка", - йдеться в описі до треку.

Серіал "Моя улюблена Страшко" – адаптація всесвітньо відомого колумбійського серіального формату "Betty la fea" або "Ugly Betty", який свого часу став найуспішнішою теленовелою в історії, що підкорила понад 180 країн світу.

Чим відомий гурт KAZKA

Раніше український гурт KAZKA після тривалої паузи випустив нову композицію під назвою "М'ята". Новий трек звучить як магія і поглинає, занурює в таємничий світ німф і сон-трави.

Шалену популярність група отримала після виходу пісні "Плакала" - вона стала відомою в усьому світі.

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Автор: Ольга Робейко