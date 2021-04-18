Наступною на сцену "Голосу країни-11" вийшла команда Тіни Кароль. Так, Юлія Тимочко, яку називають потенційною переможницею шоу та українською Адель, заспівала з гуртом KAZKA. Вони виконали мегахіт "Плакала".
"Кожного разу, коли я чую цю пісню... Я обожнюю її. Юлю, ви реально класний претендент на цю перемогу", - сказала Дорофєєва.
"Дякую вам, Сашо, за цю легендарну пісню... Юлю, ти сьогодні сяяла, ти сьогодні відпустила все... Ти сьогодні звучала, а це і є "Голос", - прокоментувала виступ своєї підопічної Тіна Кароль.
Далі на сцені з'явилася друга учасниця команди Кароль Катерина Гладій. Вона виступила із секс-символом української сцени, солістом гурту "Друга ріка" Валерієм Харчишиним. У дуеті вони заспівали хіт "Так мало тут тебе".
"Ви перейнялися одне одним... Це було дуже круто, дуже чесно", - прокоментував виступ Катерини та Валерія Олег Винник.
"Катю, як ти заспівала... Ти надзвичайно чуттєво заспівала, ти вбила тут його", - сказала Кароль.
Далі Тимочко та Гладій заспівали з Тіною Кароль, вони виконали пісню "Подруга".
Так, зірковий наставник віддала Юлії 100%, а Катерині - 0%. Глядачі дали першій 41%, друга вокалістка отримала 59%.
Таким чином, Юлія Тимочко пройшла до фіналу шоу "Голос країни-11".
Зауважимо, повний випуск "Голосу країни" можна переглянути щопонеділка на 1plus1.video.
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