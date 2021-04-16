Заріцька розповіла, що ця пісня дуже особлива: вона про казкову дівчину та її першу закоханість.

Український гурт KAZKA після тривалої паузи випустив нову композицію під назвою "М'ята".

Читайте такожKAZKA випустила кліп, де влаштувала погром на весіллі (відео)Новий трек від KAZKA звучить як магія і поглинає, занурює у таємничий світ мавок та сон-трави, де посеред ночі блукає загублений вогник, а блискавки крають лілове небо навпіл, цілунки прохолодні як м'ята, трава прим'ята і несила пручатися всеохопній силі любові.

"Ця пісня дуже особлива: вона про казкову дівчину та її першу закоханість. Думаю, вона буде до душі усім, незалежно від віку. Особливо напередодні літа, адже вона дуже свіжа, під неї можна розчинятися у танці та нових почуттях", — розповідає солістка гурту Саша Заріцька.

Продюсер гурту Юрій Нікітін на своїй сторінці у Facebook написав, що це перший сольний трек колективу за останні півтора року.

Раніше солістка гурту Олександра Заріцька на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото в образі ельфійки, ймовірно, зроблене на зйомках кліпу на пісню "М'ята".

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Автор: Ольга Робейко