Український гурт KAZKA після тривалої паузи випустив нову композицію під назвою "М'ята".
Читайте такожKAZKA випустила кліп, де влаштувала погром на весіллі (відео)Новий трек від KAZKA звучить як магія і поглинає, занурює у таємничий світ мавок та сон-трави, де посеред ночі блукає загублений вогник, а блискавки крають лілове небо навпіл, цілунки прохолодні як м'ята, трава прим'ята і несила пручатися всеохопній силі любові.
"Ця пісня дуже особлива: вона про казкову дівчину та її першу закоханість. Думаю, вона буде до душі усім, незалежно від віку. Особливо напередодні літа, адже вона дуже свіжа, під неї можна розчинятися у танці та нових почуттях", — розповідає солістка гурту Саша Заріцька.
Продюсер гурту Юрій Нікітін на своїй сторінці у Facebook написав, що це перший сольний трек колективу за останні півтора року.
Раніше солістка гурту Олександра Заріцька на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото в образі ельфійки, ймовірно, зроблене на зйомках кліпу на пісню "М'ята".
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