Найбільший стримінговий сервіс оголосив приблизний час виходу своїх найочікуваніших повнометражних новинок.

Увечері 30 січня 2025 року потоковий сервіс Netflix порадував своїх підписників великою кількістю свіжих анонсів. Серед іншого, стримінговий гігант анонсував дату виходу третього сезону хітового серіалу "Гра в кальмара" і показав перший тизер другого сезону "Венздей".

Але також Netflix оголосив приблизний час виходу своїх найочікуваніших повнометражних новинок.

Електричний штат

The Electric State (США, наукова фантастика/пригоди, прем'єра – 14 березня 2025 року)

Відео дня

Події нового фільму від братів Ентоні та Джо Руссо (франшиза "Месники", "Сіра людина"), заснованого на однойменному графічному романі Саймона Столенхага, відбуваються в альтернативній версії 1994 року після повстання роботів. Мріючи знайти молодшого брата, молода дівчина-сирота мандрує Заходом США в компанії робота і контрабандиста.

Головні ролі у фільмі виконали Міллі Боббі Браун (франшиза "Енола Голмс", серіал "Дивні дива"), Кріс Пратт (франшизи "Вартові галактики", "Світ Юрського періоду"), Куан Ке Хюї ("Все завжди і водночас", серіал "Локі"), Стенлі Туччі ("Милі кістки", "Перший месник"), Джанкарло Еспозіто (серіали "Пуститися берега", "Мандалорець", "Хлопаки") та інші.

Руйнування

Havoc (США, Велика Британія, трилер/екшн, прем'єра – весна 2025 року)

Новий фільм британського режисера Ґарета Еванса ("Рейд", "Банди Лондона") розповість про проблемного детектива, який повинен прокласти собі шлях через злочинний світ, щоб врятувати відчуженого сина політика, водночас розплутуючи темне павутиння змов і корупції у своєму місті.

Головні ролі у фільмі виконали Том Гарді ("Шалений Макс: Дорога люті", "Байкери"), Форест Вітакер ("Останній король Шотландії", "Чорна пантера"), Тімоті Оліфант ("Хітмен", серіал "Дедвуд"), Луїс Гузман (серіали "Нарко", "Венздей") та інші.

Стара гвардія 2

The Old Guard 2 (США, бойовик/фантастика, прем'єра – 2 липня 2025 року)

Група безсмертних воїнів на чолі з Андромахою знову в ділі. Утім, будь-які подробиці сюжету поки що тримаються в секреті.

До своїх ролей у сиквелі повернуться більшість акторів з першого фільму, зокрема Шарліз Терон ("Шалений Макс: Дорога люті", франшиза "Форсаж") і Кікі Лейн ("Поїздка в Америку 2"). Серед нових акторів касті – Ума Турман ("Кримінальне чтиво", "Убити Білла") і Генрі Голдінг ("Шалено багаті азіати", "Джентльмени").

Вулиця Страху: Королева краси

Fear Street: Prom Queen (США, фільм жахів, прем'єра – літо 2025 року)

Фільм, що є спін-оффом успішної трилогії Netflix "Вулиця страху", перенесе глядачів у 1988 рік. Напередодні випускного балу учениці школи Шейдісайд борються за підтримку, щоб стати королевою балу. Коли в перегонах з'являється незвичайна кандидатка, деякі з претенденток починають безслідно зникати.

Серед інших у новому фільмі зіграють Аріана Грінблатт ("Барбі", "Бордерлендз") і Кетрін Вотерстон ("Чужий: Заповіт", франшиза "Фантастичні звірі").

Франкенштейн

Frankenstein (США, горор, прем'єра – листопад 2025 року)

Культовий мексиканський горор-режисер Гільєрмо дель Торо ("Лабіринт фавна", "Багряний пік", "Форма води", "Алея жаху") тепер взявся за адаптацію класичного роману англійської письменниці Мері Шеллі "Франкенштейн, або Сучасний Прометей" (1818).

Головні ролі в ньому виконають Оскар Айзек ("Ex Machina", "Дюна", франшиза "Зоряні Війни"), Джейкоб Елорді (серіал "Ейфорія", фільми "Прісцилла", "Солтберн"), Крістоф Вальц ("Безславні виродки", "Джанго вільний"), Міа Гот ("Німфоманка", "Перл", "Безмежний басейн") і Фелікс Каммерер ("На Західному фронті без змін", мінісеріал "Все те незриме світло").

Джей Келлі

Jay Kelly (США, комедія/драма, прем'єра – осінь 2025 року)

Сюжет нового фільму Ноа Баумбаха ("Шлюбна історія", "Білий шум") поки тримається в таємниці, але сам режисер обіцяє зняти "веселий і емоційний фільм про дорослішання дорослих".

Головні ролі в картині виконали Джордж Клуні ("Трилогія Оушена", "Американець"), Адам Сендлер (франшиза "Загадкове вбивство", "Неограновані коштовності"), Лора Дерн ("Синій оксамит", "Парк Юрського періоду"), Патрік Вілсон (франшизи "Закляття", "Астрал", "Аквамен") та інші.

Прокинься, мерцю – Ножі наголо

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (США, детектив/комедія, прем'єра –​​​​​​​ кінець 2025 року)

Третя частина хітової франзизи від Раяна Джонсона, як запевняють у Netflix, розповість про "найнебезпечнішу" справу в кар'єрі блискучого детектива Бенуа Бланка.

Крім Деніела Крейга (серія фільмів про Джеймса Бонда, "Дівчина з татуюванням дракона" Девіда Фінчера), який повернеться до ролі детектива Бланка, у фільмі зіграли Джош О'Коннор ("Суперники", "Химера"), Кейлі Спені ("Повстання Штатів", "Чужий: Ромул") і Ендрю Скотт (серіали "Шерлок", "Ріплі").

Дівчина з каюти № 10

The Woman in Cabin 10 (Велика Британія, психологічний трилер, прем'єра – кінець 2025 року)

Головна героїня фільму – жінка-репортер, яка висвітлює перший рейс розкішного круїзного лайнера. Вона впевнена, що бачила, як таємничий пасажир випав за борт, але всі гості та члени екіпажу залишилися на місці, і ніхто більше не зацікавлений у розслідуванні.

Головні ролі у фільмі виконали Кіра Найтлі ("Реальна любов", "Пірати Карибського моря", серіал "Чорні голуби"), Гай Пірс ("Пам'ятай", "Прометей", "Залізна людина 3"), Ханна Веддінгем (серіали "Гра престолів", "Тед Лассо"), Кая Скоделаріо (франшиза "Той, хто біжить у лабіринті", "Обитель зла: Раккун-Сіті", серіал "Джентльмени") та інші.

RIP

RIP(США, кримінал/драма, прем'єра – кінець 2025 року)

У центрі сюжету нового фільму Джо Карнахана ("Козирні тузи", "Команда-А") – група поліцейських з Маямі, які виявляють схованку з мільйонами готівкою. Тепер вони роздумують над тим, як забрати гроші собі, але щоб про це ніхто не дізнався, а, головне, кому можна довіряти.

Головні ролі у фільмі виконали Метт Деймон ("Розумник Вілл Гантінг", "Талановитий містер Ріплі", "Ford проти Ferrari"), Бен Аффлек ("Армагеддон", "Перл-Харбор", "Ліга справедливості"), Кайл Чендлер ("Людина на Місяці", "Годзілла проти Конга"), Стівен Йєн ("Мінарі", "Ні", серіал "Сварка") та інші.

Зазначимо, раніше УНІАН розповідав про найочікуваніші фільми 2025 року та найочікуваніші серіали 2025 року.

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