Новий сезон "Хлопаків" налічуватиме вісім епізодів.

Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video нарешті оголосив, що прем'єра четвертого сезону популярного антисупергеройського серіалу "Хлопаки" (The Boys) відбудеться 13 червня 2024 року.

Перші три епізоди нового сезону шоу вийдуть одночасно, загалом же він налічувутиме вісім епізодів – решта п'ять виходитимуть по одному щотижня.

Також було опубліковано новий постер до четвертого сезону "Хлопаків".

Нагадаємо, перший трейлер нового сезону "Хлопаків" вийшов на початку грудня 2023 року. І, судячи з ролику, Америка опиниться ближче до межі, ніж будь-коли. Сенаторка-суп Вікторія Ньюман тепер бореться за посаду віце-президента США, її у цьому підтримує Патріот, який все ж воз'єднався зі своїм сином Райаном та збирає нову "Сімку", а Біллі Бутчер має переконати інших членів "Хлопаків" у тому, що йому можна довіряти.

Відомо, що у новому сезоні до своїх ролей повернуться Карл Урбан (Біллі Бутчер), Ентоні Старр (Патріот), Джек Квейд (Г'ю Кемпбелл), Ерін Моріарті (Зіронька), Лаз Алонсо (Марвін Мілк), Томер Капон (Французик),Карен Фукухара (Кіміко), Чейс Кроуфорд (Глибина), Джессі Т. Ашер (Експрес) та Клавдія Думіт (Вікторія Ньюман).

Серед нових акторів у касті – Джеффрі Дін Морган, Сьюзан Гейворд (Сестра Сейдж) та Велорі Каррі (Феєрверк).

Водночас днями американські профільні ЗМІ повідомили, що "Хлопаків" ймовірно продовжать на п'ятий сезон і нібито зйомки мають розпочатися вже за кілька місяців.

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