У майже двохвилинному ролику демонструються кадри з нового сезону з головними героями серіалу.

На офіційному каналі Prime Video з'явився перший тизер-трейлер 4-го сезону серіалу "Хлопаки" від Амазон. У майже двохвилинному ролику демонструються кадри з нового сезону з головними героями серіалу.

"Світ знаходиться на межі. Вікторія Ньюман як ніколи близька до Овального кабінету і знаходиться під м'язистим пальцем Хоумлендера, який консолідує свою владу. М'яснику залишилося жити всього кілька місяців, він втратив сина Беккі, а також свою роботу лідера "Хлопаків". Решті команди набридла його брехня. Оскільки ставки високі, як ніколи, їм доведеться знайти спосіб працювати разом і врятувати світ, поки не стало занадто пізно", - сказано в описі.

Прем'єра 4-го сезону "Хлопаків" відбудеться в 2024 році, а в головних ролях серіалу будуть: Карл Урбан, Джек Куейд, Ентоні Старр, Ерін Моріарті, Джессі Т. Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капоне, Карен Фукухара, Колбі Мініфі, Клаудія Думіт і Кемерон Кроветті.

Серіал "Хлопаки" - останні новини

Четвертий сезон серіалу "Хлопаки" повинен був вийти до кінця 2023 року, проте його реліз був відкладений через масштабний страйк сценаристів, що завершився лише в кінці вересня 2023 року. Тепер вихід нового сезону "Хлопаків" запланований на 2024 рік. І вже відомо, що його події будуть прямим продовженням другого спін-оффу "Хлопаків" – серіалу "Покоління "Ві" (Gen V).

Всесвіт популярного антисупергеройського серіалу "Хлопаки" (The Boys) може поповнитися ще одним серіалом. Як пише Variety з посиланням на власні джерела, кінокомпанія Amazon в даний час розробляє іспаномовний спін-офф свого популярного серіалу про "поганих" супергероїв, дія якого буде відбуватися в Мехіко. Точні деталі сюжету залишаються в таємниці.

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