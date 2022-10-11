Будь-які деталі щодо цих двох персонажів наразі тримаються у секреті.

Стрімінговий сервіс Amazon’s Prime Video опубліковав перші промоційні знімки деяких персонажів, які з'являться у 4 сезоні популярного антисупергеройського серіалу "Хлопаки".

Зокрема, глядачі вперше побачили Сьюзан Гейворд (серіал "Помаранчевий – новий чорний", фільм "Полтергейст") в костюмі Сестри Сейдж та Велорі Каррі (фільм "Відьма з Блер: Нова глава", серіал "Послідовники") в костюмі Феєрверка.

Будь-які деталі щодо цих двох персонажів наразі тримаються у секреті.

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Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що американський актор Джеффрі Дін Морган ("Надрироднє", "Ходячі мерці", "Хранителі") також приєднався до акторського складу антисупергеройського серіалу "Хлопаки" (The Boys).

Хлопаки – що відомо про 4 сезон серіалу

Зйомки 4 сезону "Хлопаків" розпочалися в США наприкінці серпня 2022 року. Коли сезон вийде, наразі невідомо, однак виконавець ролі М'ясника Карл Урбан раніше натякав, що це може статися вже влітку 2023 року.

Найймовірніше, головним антогоністом у 4 сезоні "Хлопаків" стане сенатор Віктория "Вік" Ньюман (з сумісництвом "супер"), яка наприкінці третього сезону вступила у змову з Патріотом та тепер претендує на посаду віце-президента США. Сам Патріот наприкінці сезону таки воз'єднався зі своїм сином Райаном та продовжив нарощувати армію своїх прихильників.

Натомість Хлопаки у складі М'ясника, Х'юї, Марвіна Мілка, Французика та Кіміко наприкінці сезону знову зібралися разом, ще й прийнявши до своїх лав Зіроньку, яка остаточно покинула Сімку.

Таким чином, від самої Сімки майже нічого не залишилося: Мейв втратила сили після сутички з Солдатиком та вирішила будувати мирне життя, а Нуара за зраду вбив Патріот. Чи залишаться в Сімці, надалі підтримуючи Патріота, Глибина та Поїзд – поки невідомо.

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