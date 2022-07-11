Дженсен Еклз може повернутися до ролі Солдатика у 4 сезоні "Хлопаків".

На Amazon Prime Video 8 липня 2022 року вийшов останній епізод третього сезону популярного антисупергеройского серіалу "Хлопаки" (The Boys) і фанати вже здаються питанням, чи буде у нього продовження.

Є хороші новини: ще 10 червня стало відомо, що у серіалу точно буде четвертий сезон (обережно, попереду спойлери). Зйомки планують почати вже в серпні 2022 року.

Одне з питань, яке хвилювало шанувальників шоу – чи повернеться в новому сезоні до ролі Солдатика (така собі пародія на Капітана Америка) Дженсен Еклз, чий персонаж був представлений у третьому сезоні. (Нагадаємо, у фіналі сезону американський супергерой з жорстким ПТСР, своєрідним відчуттям справедливості, роздутим его та цілою купою шкідливих звичок був схоплений владою та заморожений в надійному місці).

І тут є обнадійливі новини від шоуранера шоу Еріка Кріпке, який в інтерв’ю Entertainment Weekly сказав наступне: "Стара телевізійна приказка звучить так: "Ніколи нікого не вбивайте, якщо вам це дійсно не потрібно". Ніколи не закривайте двері, відкривайте вікно. Нам усім доведеться почекати і подивитися, але я не можу уявити, що серіал закінчиться без того, щоб знову з’явився Солдатик".

Враховуючи, давню співпрацю Кріпке та Еклза, починаючи із запуску серіалу "Надприроднє" у 2005 році, є всі шанси, що вони і тут так швидко не розійдуться.

Найймовірніше, головним антогоністом шоу стане сенатор Віктория "Вік" Ньюман (з сумісництвом "супер"), яка наприкінці третього сезону вступила у змову з Патріотом та тепер претендує на посаду віце-президента США.

Сам Патріот наприкінці сезону таки воз'єднался зі своїм сином Райаном та продовжив нарощувати армію своїх прихильників.

Натомість Хлопаки у складі М'ясника, Х'юї, Марвіна Мілка, Французика та Кіміко наприкінці сезону знову зібралися разом, ще й прийнявши до своїх лав Зіроньку, яка остаточно покинула Сімку.

Таким чином, від самої Сімки майже нічого не залишилося: Мейв втратила сили після сутички з Солдатиком та вирішила будувати мирне життя, а Наура за зраду вбив Патріот. Чи залишаться в Сімці, надалі підтримуючи Патріота, Глибина та Поїзд – поки невідомо.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що п'ятий сезон популярного науково-фантастичного серіалу "Дивні дива" (Stranger Things), який стане для нього завершальним, найімовірніше вийде ближче до літа 2024 року.