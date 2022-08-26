Зірка "Неприроднього" з'явиться у 4 сезоні популярного супергеройського серіалу.

Американський актор Джеффрі Дін Морган ("Надрироднє", "Ходячі мерці", "Хранителі") приєднався до акторського складу антисупергеройського серіалу "Хлопаки" (The Boys), зйомки 4 сезону якого днями почалися в США.

Про це повідомляється на сторінці серіалу в Twitter.

"Раді вітати Джеффрі Діна Моргана в The Boys S4. Не можемо підтвердити, чи буде в нього трико", – йдеться в жартівливому анонсі.

Кого саме зіграє актор у серіалі, наразі невідомо.

Зауважимо, Джеффрі Дін Морган є вже не першим актором з "Неприроднього", якого до "Хлопаків" запросив шоуранер обох серіалів Ерік Кріпке – у третьому сезоні до касту приєднався Дженсен Еклз, який зіграв супергероя Солдатика. Також у серіалі задіяний Джим Бівер, який у "Неприродньому" грав роль мисливця на демонів Бобі Сінгера. Морган і Еклз у серіалі грали батька і сина – Джона і Діна Вінчестерів відповідно.

Чи повернеться Солдатик у 4 сезоні, поки невідомо, але раніше лунала обнадійлива заява від Кріпке: "Стара телевізійна приказка звучить так: "Ніколи нікого не вбивайте, якщо вам це дійсно не потрібно". Ніколи не закривайте двері, відкривайте вікно. Нам усім доведеться почекати і подивитися, але я не можу уявити, що серіал закінчиться без того, щоб знову з’явився Солдатик".

Найймовірніше, головним антогоністом у 4 сезоні "Хлопаків" стане сенатор Віктория "Вік" Ньюман (з сумісництвом "супер"), яка наприкінці третього сезону вступила у змову з Патріотом та тепер претендує на посаду віце-президента США. Сам Патріот наприкінці сезону таки воз'єднался зі своїм сином Райаном та продовжив нарощувати армію своїх прихильників.

Натомість Хлопаки у складі М'ясника, Х'юї, Марвіна Мілка, Французика та Кіміко наприкінці сезону знову зібралися разом, ще й прийнявши до своїх лав Зіроньку, яка остаточно покинула Сімку.

Таким чином, від самої Сімки майже нічого не залишилося: Мейв втратила сили після сутички з Солдатиком та вирішила будувати мирне життя, а Нуара за зраду вбив Патріот. Чи залишаться в Сімці, надалі підтримуючи Патріота, Глибина та Поїзд – поки невідомо.

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