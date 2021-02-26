Дівчина буде боротися за серце нового "холостяка".

У шоу "Холостяк-11" візьме участь Анна Богдан - колишня дружина екс-глави Офісу президента Андрія Богдана. Читайте також"Холостяк": названо дату прем'єри нового сезону

Про це повідомляє прес-служба СТБ. Перший випуск нового сезону романтичного проекту відбудеться 5 березня.

Анна Богдан розповіла, що колишній чоловік вже через 3 місяці після знайомства освідчився їй, на що вона тоді погодилася.

Дівчина прийшла на шоу "Холостяк-11", щоб поборотися за серце Михайла Заливака.

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Головним героєм шоу "Холостяк-11" став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако.

Також чоловік займається спортом, любить екстрим. "Я не уявляю своє життя без бізнесу... А спорт привчив мене до дисципліни, витримки й пунктуальності", – говорить "холостяк".

Як розповів Михайло, на проект він прийшов по кохання. Він упевнений, що зможе зустріти тут свою дівчину.

Зйомки 11 сезону романтичного реаліті "Холостяк" вже стартували. Ведучий проекту - Григорій Решетник.

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Автор: Ольга Робейко