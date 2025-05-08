Прем'єра фільму "Люба, не треба!" відбудеться на Каннському кінофестивалі в травні, але в прокат він вийде лише в серпні.

Вийшов перший трейлер детективної комедії "Люба, не треба!" (Honey Don't!) від режисера Ітана Коена, що стане другим фільмом його "лесбійської трилогії" після "Лялі їдуть далі" 2024 року.

Події фільму розгортаються в Бейкерсфілді, штат Каліфорнія, і зосереджується на приватному детективі на ім'я Ханні, харизматичному лідері секти Дрю і поліцейській з загадковим минулим ЕмДжей.

Головні ролі у фільмі зіграли Марґарет Кволлі ("Субстанція", "Лялі їдуть далі", "Види милосердя"), Обрі Плаза ("Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати", "Мегалополіс", серіали "Білий лотос", "Це все Агата") і Кріс Еванс (франшиза "Перший месник", "Сіра людина", "Ножі наголо").

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Також у стрічці задіяні Чарлі Дей (франшизи "Тихоокеанський рубіж", "Нестерпні боси"), Біллі Айкнер (антологія "Американська історія жахів"), Талія Райдер ("Дурні гроші", "Солодкий Схід") та інші.

Зауважимо, що "Люба, не треба!" став другим самостійним повнометражним фільмом Ітана Коена з тих пір, як вони з братом Джоелом вирішили працювати окремо. Як творчий тандем брати працювали разом з середини 1980-х років і за цей час вони зняли такі культові стрічки, як "Виховуючи Аризону", "Фарго", "Великий Лебовські", "Старим тут не місце" та багато інших. Останній їхній спільний фільм "Балада Бастера Скраггса" вийшов у 2018 році.

Прем'єра стрічки "Люба, не треба!" відбудеться на Каннському кінофестивалі вже в травні цього року, але в американський прокат вона вийде лише в серпні. Чи покажуть фільм в Україні, наразі невідомо.

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