Зйомки нової частини культового слешера планують розпочати вже влітку з командою режисерів і сценаристів, які працювали над успішною п'ятою частиною.

Студії Spyglass Media Group і Paramount Pictures дали "зелене світло" на створення наступної частини культового слешера "Крик", після касового успіху п'ятої частини, що вийшла в січні 2022 року.

Як пише Deadline, до роботи над наступним фільмом повернуться режисери Меттью Беттінеллі і Тайлер Джіллет з команди Radio Silence, а також сценаристи Джеймс Вандербільт і Гай Басік, які всі разом працювали над п'ятим "Криком".

Зазначається, що основні зйомки планується розпочати цього літа. Відповідно до традиції франшизи, подробиці сюжету залишаються в таємниці.

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"Ми надзвичайно вдячні фанатам по всьому світу, які з ентузіазмом прийняли наш фільм. Ми не можемо дочекатися, коли глядачі побачать, що Radio Silence, сценаристи Джеймі і Гай і Project X приготували для нашої сім'ї в Вудсборо", – заявили представники Paramount і Spyglass.

Нагадаємо, слешер "Крик" вийшов у прокат на початку 2022 року, а незабаром отримав рейтинг "Сертифікована свіжість" від Rotten Tomatoes і подолав позначку в 100 мільйонів доларів за світовими касовими зборами. Фільми в жанрі хоррор досягають цих двох показників, та ще й одночасно, не так вже й часто.

П'ятий фільм в рамках франшизи "Крик" творці охарактеризували як "риквел", або ж "м'який перезапуск". Тобто фільм був пов'язаний з першою частиною франшизи, в сюжет повернулися кілька оригінальних персонажів, проте це все одно була вже інша історія, де на передній план вивели нових героїв. Не можна виключити, що деякі з них повернуться в майбутньому.

Оригінальний фільм "Крик" (Scream) вийшов в 1996 році, а зняв його легендарний режисер фільмів жахів Уес Крейвен, який свого часу запустив успішні хоррор-франшизи "Упагорбів є очі" і "Кошмар на вулиці В'язів". Фільм видався настільки успішним, що не тільки поклав початок новій франшизі, але і відродив інтерес до призабутого на той момент піджанру хоррора – слешер.

На хвилі успіху Крейвен зняв ще дві частини "Крику" – не менш успішні фільми 1997 і 2000 років, а також спробував відродити франшизу в 2011 році. Через 10 років стало відомо, що "Крик" повернеться, правда, вже без Крейвена – легендарний режисер пішов з життя в 2015 році.

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