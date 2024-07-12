Прем'єра серіалу відбудеться 5 вересня 2024 року на Netflix.

Стримінговий сервіс Netflix показав перший трейлер нового гостросюжетного мінісеріалу "Ідеальна пара" (The Perfect Couple), головні ролі в якому виконали оскароносна Ніколь Кідман і великий друг України Лів Шрайбер.

У центрі сюжету серіалу, заснованого на однойменному романі Елін Гільдербранд, – молода дівчина Амелія, яка ось-ось вийде заміж за спадкоємця дуже багатої і впливової родини. Приїхавши на острів Нантакет, де живуть її майбутні родичі, героїня стикається з неприязню з боку матері сімейства – письменниці Грір Гаррісон Вінбері. Ситуація загострюється, коли вранці в день весілля у водах місцевої гавані виявляється тіло, і всі учасники вечірки раптово опиняються під підозрою.

Головні ролі в шоу виконали Ніколь Кідман ("Мулен Руж!", "Години", "Аквамен", "Вбивство священного оленя"), Лієв Шрайбер ("Крик", "Люди Ікс: Початок. Росомаха", "Місто астероїдів"), Ів Г'юсон ("Шпигунський міст", "Тесла"), Дакота Феннінг ("Війна світів", "Праведник 3", франшиза "Сутінки"), Джек Рейнор ("Трансформери: Епоха винищення", "Макбет", "Сонцестояння"), Меганн Фехі (2 сезон серіалу "Білий лотос") та інші.

Зняла серіал данська режисерка Сюзанна Бір, у доробку якої є премії "Оскар", "Еммі" та "Золотий глобус". Серед її найвідоміших робіт – фільми "Помста" і "Пташиний короб", а також серіали "Нічний адміністратор" і "Перша леді".

Прем'єра серіалу відбудеться 5 вересня 2024 року на Netflix. Шоу налічуватиме шість епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

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