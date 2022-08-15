Актор приїхав в Україну з благодійною місією.

Голлівудський актор Лієв Шрайбер вирішив відвідати Київ. Раніше він вже приїжджав до Львова, де застав повітряну тривогу.

Сьогодні вранці Шрайбера зустріли на київському вокзалі. Відомо, що Лієв займається створенням окремого військового госпіталю для поранених українських захисників і захисниць. Також він надає психологічну допомогу тим, хто перебуває на передовій, захищаючи нашу країну від російських окупантів.

Саме з цією місією він і відвідав в черговий раз Україну.

"Одна з платформ, яку я підтримую, називається Ukraine Needs You. Вона надає цілодобові психологічні консультації українцям. Мені здається, в цей складний час дуже важливо говорити один з одним", - сказав актор в ефірі телемарафону.

Крім того, за час війни в Україні побували й інші голлівудські зірки. Наприклад, Анджеліна Джолі, Шон Пенн, Бен Стіллер і багато інших.

Нагадаємо, Лієв Шрайбер є послом благодійної платформи UNITED24, яка зібрала для України понад шість мільярдів гривень.

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