Танцівниця чотири роки тішила глядачів своїми постановками на шоу.

Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова більше не вийде на паркет шоу "Танці з зірками".

Про це знаменитість повідомила на своїй сторінці в Instagram і пояснила причини такого рішення. Дівчина брала участь у проекті протягом 4 років.

Читайте такожЩе одним учасником нового сезону "Танців з зірками" став чемпіон України зі стриптизу"Настав час йти далі, відкривати тепер нову себе, виходити за рамки танцівниці й шукати себе... я відчуваю, що можу бути більше, ніж просто танцівницею, хочу більшого, ніж просто танцювати на сцені, настав час відкривати свої нові грані, а не тільки своїх партнерів", — написала Ілона.

Вона подякувала проекту "Танці з зірками" і причетним до нього людям за те, що в неї одного разу повірили.

"Дякую колегам, які були поруч і завжди мотивували бути кращою! Дякую моїй родині за підтримку і терпіння. Дякую мені за мене! Дякую вам, мої дорогі й улюблені глядачі за любов, віру і визнання. Я буду сумувати...", - зазначила Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова - участь у "Танцях з зірками"

Вперше Ілона Гвоздьова вийшла на паркет "Танців з зірками" у 2011 році. Тоді її партнером був співак Олександр Кривошапко.

Далі вона танцювала в парі з гумористом Ігорем Ласточкіним, пара у 2018-му році перемогла на шоу.

У 2020 Гвоздьова вразила глядачів проекту "Танців з зірками", вона вийшла на паркет вагітною. Танцювала тоді Ілона з ведучим і гумористом Дмитром Танковичем.

Автор: Ольга Робейко