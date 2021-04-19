Не виключено, що смерть жінки спровокував коронавірус.

В Одесі померла сценаристка гумористичної передачі «Городок» Ірина Полторак.

Про це у Facebook повідомив її син Олександр Полторак.

«Сьогодні вночі пішла мама ... Я хочу, щоб ми всі запам'ятали її такою - усміхненою і життєрадісною! Людиною, яка дарувала світло! Нам всім буде дуже її не вистачати ...» - написав син.

Раніше він повідомляв, що у його матері, можливо, загострилися хронічні захворювання через інфікування коронавірусом.

Померла сценаристка в лікарні.

Сама Ірина Полторак 19 березня повідомляла, що хворіє, ні з ким не спілкується, не читає і не пише.

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«Я хвора, лежу, спілкуватися не можу, навіть не читаю і не пишу. Це депресія, крім усього іншого. Не ображайтеся, але я попросила всі вхідні відключити (вхідні дзвінки на мобільному телефоні - УНІАН), все одно не відповідаю. Дорогі мої друзі, не сприймайте на свій рахунок, прочухаюся і з'явлюся на горизонті. У мене ще й ковід вчора виявили, щоправда, не знаю, скільки часу він уже в мене, виявили випадково», - написала вона.

Довідка УНІАН. «Городок» - телевізійна сатирична програма, що виходила за участю артистів Юрія Стоянова та Іллі Олейникова. Програма довго була популярною, але в листопаді 2012 року помер Олейников, і у зв'язку з цим її закрили.

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Автор: Лариса Козова