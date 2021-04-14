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Російський кінорежисер Марюс Вайсберг зніме англомовну версію "Іронії долі" (About Fate).
Про це повідомляє "Централ Партнершип".
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Як повідомляється, це буде великий міжнародний проект, зйомки якого заплановані в Бостоні цього літа.
Над сценарієм працює Тіффані Полсен, відома за гучною комедією Holidate.
На головні ролі заявлені Емма Робертс ("Американська історія жахів", "Ми — Міллери"), Томас Манн ("Проект X: Дорвалися"), Гаррет Хедлунд ("Незломлений"), Брітт Робертсон ("Земля майбутнього").
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