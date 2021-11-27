У кліпі на пісню, яку Дорн назвав "Тебе нема сьогодні", в головних ролях – він зі своєю дружиною.

Співак Іван Дорн, який працює в Росії, представив ліричний кавер на пісню гурту "Океан Ельзи" "Сьогодні". У кліпі на пісню, яку Дорн назвав "Тебе нема сьогодні", в головних ролях – він зі своєю дружиною Анастасією Новіковою.

У кадрі пара свариться, бавиться, танцює, цілується і знаходить гармонію в затишному будинку. Музикант розповів, що таке інтимне відео міг зняти тільки з коханою людиною.

"Діляюся з вами цінним серцю кліпом "Тебе нема сьогодні", - написав Дорн у Instagram. - Ми (з режисеркою музичного відео) зрозуміли, що таку зворушливу та глибоку історію можна показати у кадрі по-справжньому тільки з коханою людиною. Ми з моєю дружиною Настею завжди вважали, що особисте має залишатися особистим, і не хотіли зайвої уваги. Але через спільні 14 років ми готові до цієї уваги як дві особистості зі своїми індивідуальними світами".

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Сама пісня, за словами Дорна, є переосмисленням хіта "Океану Ельзи". Записати її допоміг український співак та саундпродюсер Рожден Анусі.

"Біжать мурашки і накочують сльози від цього треку! Ми з Рожденом вклали в цю композицію душу, любов, вдихнули нову силу. Цій музичній спадщині вже 20 років!" – написав артист.

Зазначимо, це перша за багато років пісня, яку Дорн виконав українською. Раніше артист випустив кавер на "Танець пінгвіна" Скрябіна.

Фанати у захваті від нової роботи Дорна:

"Дивно! Я раніше "Танець пінгвіна" по мільйону разів переслуховувала, а тепер і це диво додалося до скарбнички улюблених. Все-таки українська – співуча та чуттєва мова. З любов'ю із Литви", – пишуть під відео.

"То дізнавалася щось знайоме, то переставала впізнавати. Абсолютно нове і шедевральне. Цікаво переслухати деякі вірші "Океан Ельзи" у музиці Вані", – залишили коментар в Youtube.

"Як завжди, пожежа. Дякуємо за пісню рідною мовою. Я сама з Росії, але всі мої родичі по мамі - українці. Щоразу, коли чую щось українською, чіпляє за душу", – йдеться у коментарі під відео.

Іван Дорн - Тебе нема сьогодні: відео

Іван Дорн та Анастасія Новікова були однокласниками та одружилися у 2013 році. У подружжя є 7-річна дочка Василиса та 6-річний син Іван.

Треку "Сьогодні" 20 років — гурт "Океан Ельзи" презентував його в далекому 2001 році.

Океан Ельзи - Сьогодні: відео

Нагадаємо, напередодні співачка Jerry Heil переклала українською мовою знаменитий хіт російського виконавця Басти "Сансара". Новий варіант пісні звучить дуже оригінально і мелодійно.

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Автор: Вікторія Гордієнко