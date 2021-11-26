Як зазначила Jerry Heil, саме ця композиція змушує її плакати щоразу.

Відома українська співачка Jerry Heil переклала українською мовою знаменитий хіт російського виконавця Басти "Сансара". Новий варіант пісні звучить дуже оригінально і мелодійно.

Відео зі своєю версією пісні "Сансара" Jerry Heil розмістила на свої сторінці в Instagram.

Українська співачка Jerry Heil вже не вперше представляє власні кавери на відомі композиції. Цього разу вона повністю переклала текст пісні українською мовою і виконала її під власний акомпанемент на клавішах. Як зазначила виконавиця, саме ця композиція змушує її плакати щоразу.

"Мало яка пісня може пробити на сльози, але ця – кожен раз ... як вам переклад?" - написала артистка.

Відео з кавером викликало багато коментарів від користувачів, які зазначили, що композиція стала звучати більш м'яко і чуттєво: "Небо перекинь ... тільки українська мова здатна на таке!", "Скажу, що у твоєму виконанні ця пісня стала ще більш чуттєвою. Просто мурашки", "Це супер! Можна закохатися у цю пісню заново…", "Прекрасне виконання і переклад! До мурах…"

Нагадаємо, днями українська співачка Надя Дорофєєва переспівала одну з найвідоміших пісень популярного у нульових гурту "Тату" "Покажи мне любовь".

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Автор: Вікторія Гордієнко