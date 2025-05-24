Сьогодні, 24 травня, відбулася церемонія закриття 78-го Каннського кінофестивалю. Журі основного конкурсу на чолі з французькою актрисою Жюльєт Бінош оголосило лауреатів, пише Le Monde.
Уперше в історії Каннського кінофестивалю в конкурсі брав участь іракський фільм - "Торт для президента", який є дебютною повнометражною стрічкою режисера Хасана Хаді. Саме він отримав приз "Золота камера".
Лауреатом "Золотої пальмової гілки" став фільм "Проста випадковість" іранського режисера Джафара Панахі.
Повний список лауреатів Каннського кінофестивалю 2025:
"Золота пальмова гілка"
- "Проста випадковість" (реж. Джафар Панахі)
Гран-прі
- "Сентиментальна цінність" (реж. Йоакім Трієр)
Приз за найкращу режисуру
- Клебер Мендоса Фільо ("Таємний агент")
Приз журі
- "Звук падіння" (реж. Маша Шилінські)
Приз журі
- "Сірат" (реж. Олівер Лакс)
Найкраща чоловіча роль
- Вагнер Моура ("Таємний агент")
Найкраща жіноча роль
- Надя Мелліті ("Молодша Дерньєр")
Найкращий сценарій
- "Молоді матері" (Жан-П'єр Дарденн і Люк Дарденн)
Спеціальний приз журі
- "Воскресіння" (реж. Бі Гань)
"Золота камера" за найкращий дебют
- Хасан Хаді ("Торт для президента")
Найкращий короткометражний фільм
- "Я радий, що ти помер" (реж. Тауфік Бархом)
Відомий актор різко висловився про Трампа просто зі сцени Каннського кінофестивалю - що відомо
Раніше під час церемонії відкриття Каннського кінофестивалю відомий голлівудський актор Роберт Де Ніро подякував усім за почесну Золоту пальмову гілку та розкритикував президента США Дональда Трампа, назвавши його "президентом-філістером".
Також актор закликав протистояти політиці глави Вашингтона, особливо його рішенню ввести 100% мито на фільми, створені за межами США.