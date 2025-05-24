Уперше в історії Каннського кінофестивалю в конкурсі брав участь іракський фільм.

Сьогодні, 24 травня, відбулася церемонія закриття 78-го Каннського кінофестивалю. Журі основного конкурсу на чолі з французькою актрисою Жюльєт Бінош оголосило лауреатів, пише Le Monde.

Уперше в історії Каннського кінофестивалю в конкурсі брав участь іракський фільм - "Торт для президента", який є дебютною повнометражною стрічкою режисера Хасана Хаді. Саме він отримав приз "Золота камера".

Лауреатом "Золотої пальмової гілки" став фільм "Проста випадковість" іранського режисера Джафара Панахі.

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Повний список лауреатів Каннського кінофестивалю 2025:

"Золота пальмова гілка"

"Проста випадковість" (реж. Джафар Панахі)

Гран-прі

"Сентиментальна цінність" (реж. Йоакім Трієр)

Приз за найкращу режисуру

Клебер Мендоса Фільо ("Таємний агент")

Приз журі

"Звук падіння" (реж. Маша Шилінські)

Приз журі

"Сірат" (реж. Олівер Лакс)

Найкраща чоловіча роль

Вагнер Моура ("Таємний агент")

Найкраща жіноча роль

Надя Мелліті ("Молодша Дерньєр")

Найкращий сценарій

"Молоді матері" (Жан-П'єр Дарденн і Люк Дарденн)

Спеціальний приз журі

"Воскресіння" (реж. Бі Гань)

"Золота камера" за найкращий дебют

Хасан Хаді ("Торт для президента")

Найкращий короткометражний фільм

"Я радий, що ти помер" (реж. Тауфік Бархом)

Відомий актор різко висловився про Трампа просто зі сцени Каннського кінофестивалю - що відомо

Раніше під час церемонії відкриття Каннського кінофестивалю відомий голлівудський актор Роберт Де Ніро подякував усім за почесну Золоту пальмову гілку та розкритикував президента США Дональда Трампа, назвавши його "президентом-філістером".

Також актор закликав протистояти політиці глави Вашингтона, особливо його рішенню ввести 100% мито на фільми, створені за межами США.

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