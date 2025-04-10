У Каннах цього року покажуть картини російського режисера Серебренніков та фільми, в яких знялися російські актори.

77-й міжнародний Каннський кінофестиваль запам'ятався тим, що головну нагороду того року – "Золоту пальмову гілку" – отримала "Анора" з російськими акторами, яка згодом стала лауреаткою "Оскару". Однак цього року на кіноподії без росіян також не обійшлося. У списку номінантів знову з'явилися імена російських режисерів та акторів.

Каннський кінофестиваль – це одна з найважливіших подій у світі кіно, куди з'їжджаються відомі режисери, сценаристи, актори з усього світу, аби представити свої стрічки. Як пише видання Variety, цьогоріч фестиваль триватиме з 13 по 24 травня 2025 у Каннах.

Конкурс відкриє стрічка Амелі Боннен "Leave One Day" ("Одного дня піти"). Журі очолить володарка премій "Оскар", "Сезар", BAFTA, "Золотий глобус", французька акторка Жюльєт Бінош. Вона замінить Ґрету Ґервіґ, яка минулого року очолювала журі. До речі, це буде другий випадок в історії події, коли головою журі два роки поспіль буде жінка. Цьогоріч конкурс отримав рекордну кількість заявок – 2909.

Відео дня

У програмі "Особливий погляд" режисерка фільму "Babygirl" Гарріс Дікінсон представить новий фільм — "Urchin". Одну з ролей в ньому зіграла українська акторка Карина Химчук. В основній конкурсній програмі змагатиметься картина "Два прокурори" режисера білоруського походження Сергії Лозниці. Творець фільму "Донбас" свого часу активно будував кар'єру в Україні та був успішним режисером.

Але з часом він публічно підтримав російську культуру та зараз мешкає за кордоном. У 2022 році він заявив, що бойкот російської культури суперечить нібито європейським принципам та є деструктивним. Лозницю виключили зі складу Української кіноакадемії. Цього року він представить фільм за участі росіян Олександра Кузнєцова та Анатолія Білого.

У Каннах також відбудеться прем'єра фільму "Зникнення Йозефа Менгеле" російського режисера Кирила Серебреннікова, який у 2022 році залишив РФ та засудив війну в Україні. Картина розповість історію нацистського медика-злочинця Йозефа Менгеле, відомого як "Ангел Смерті з Освенціма". Чоловік переховується від правосуддя в Південній Америці. Головну роль у стрічці зіграв німецький актор Август Діл, а знімання проходили в Уругваї, Бразилії, Мексиці та Німеччині.

Повний список учасників Каннського кінофестивалю

Основна конкурсна програма 78-го Каннського кінофестивалю:

"Сентиментальна цінність", Йоахім Трієр

"Ромерія", Карла Сімон

"Звук падіння", Маша Шилінські

"Орли республіки", Тарік Салех

"Натхненник", Келлі Райхардт

"Досьє 137", Домінік Молль

"Таємний агент", Клебер Мендонса Фільо

"Фуорі", Маріо Мартоне

"Два прокурори", Сергій Лозниця

"Нувель Ваґе", Річард Лінклейтер

"Сірат", Олівер Лакс

"Маленький день", Хафсія Герці

"Історія звуку", Олівер Германус

"Ренуар", Чіе Хаякава

"Альфа", Джулія Дюкурно

"Молоді матері", Жан-П'єр Дарденн, Люк Дарденн

"Еддінгтон", Арі Астер

"Фінікійська схема", Вес Андерсон

Фільми, що покажуть поза конкурсом:

"Міссія неможлива: Фінальна росплата", Крістофер Маккуоррі

"Прихід майбутнього", Сердрік Клапіш

"Найбагатша жінка в світі", Тьєррі Кліфа

"Приватне життя", Ребекка Злотовскі

Спеціальна відзнака

"Боно: Історія капітуляції", Ендрю Домінік

"Скажіть їй, що я її люблю", Клод Мілльє

"Сини неонової ночі", Джуно Мак

"Вихід 8", Генкі Кавамура

"Візії", Ян Козлан

Премʼєри на Каннах

"Всі її колишні", Майкл Анджело Ковініо

"Амрум", Фатіх Акін

"Коннемара", Алекс Лютц

"Зникнення Йозева Менгеле", Кирило Серебренніков

"Хвиля", Себастьян Леліо

"Орвелл", Рауль Пек

Номінація "Особливий погляд"

"Метеори", Юбер Шарюель

"Тінь мого батька", Акінола Дейвіс

"Їжачок", Гарріс Дікінсон

"Невідома з Великої Арки", Стефан Демустьє

"Елеонора Велика", Скарлетт Йоханссон

"Блідий вид на пагорби", Кей Ісікава

"Пілліон", Гаррі Лайтон

"Айша не може відлетіти", Морад Мостафа

"Одного разу в Газі", Тарзан і Араб Нассер

"Орел чи решка?", реж. Алессіо Ріго де Рігі і Маттео Цоппі

"Останній в дорозі", Франческо Соссай

"Homebound", Нірадж Гайван

"Таємничий погляд фламінго", Дієго Сеспедес

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Роберт Де Ніро отримає Золоту пальмову гілку на кінофестивалі у Каннах. Почесну нагороду артист отримає за внесок у світовий кінематограф.

Вас також можуть зацікавити новини: