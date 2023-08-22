Цього року в рамках фестивалю покажуть програму ретроспективи "Жіноча роль", присвячену акторкам-іконам українського кіно.

Сьомий Київський тиждень критики, що є одним з головних українських кінофестивалів, відбудеться з 12 до 18 жовтня 2023 року.

Як зазначають організатори заходу, програма кінофестивалю цього року складатиметься з кількох секцій: ретроспективна програма "Жіноча роль", міжнародна програма з хітами головних світових кінофестивалів, тематична ретроспектива культової кінокласики та програма "Фокус" (добірка нових картин з України та іншої фокусної країни).

Сьогодні ж фестиваль представив фільми, які покажуть в рамках програми української ретроспективи "Жіноча роль", присвяченої акторкам, які стали іконами українського кіно.

Відео дня

Добірка охоплює шість стрічок від 1928 до 1992 року:

"Джальма" (1928) режисера Арнольда Кордюма поверне глядачів у еру німого кінематографа. Це один із небагатьох фільмів Всеукраїнського фотокіноуправління, у якому головна роль була довірена жінці. 19-річна акторка Лідія Островська-Кордюм втілила чеченську жінку, яка після війни на Кавказі потрапляє зі своїм коханим в його рідне село в Україні, де стикається з ворожістю місцевих до "нехристиянської душі".

(1928) режисера Арнольда Кордюма поверне глядачів у еру німого кінематографа. Це один із небагатьох фільмів Всеукраїнського фотокіноуправління, у якому головна роль була довірена жінці. 19-річна акторка Лідія Островська-Кордюм втілила чеченську жінку, яка після війни на Кавказі потрапляє зі своїм коханим в його рідне село в Україні, де стикається з ворожістю місцевих до "нехристиянської душі". Історична драма "Прометей" (1935) – це вільне переосмислення творчості та біографії Тараса Шевченка. У центрі сюжету – сільський хлопець Івась, якого мобілізують на Кавказ, а його дівчина опиняється в борделі. Після повернення юнак підіймає повстання. Одну з найколоритніших ролей у фільмі – господарки борделю – зіграла Наталія Ужвій. На екрані вона встигла дебютувати ще в період німого кіно, грала в перших звукових фільмах 30-х, а всесвітню славу здобула в 40-х. Зняв стрічку режисер і скульптор Іван Кавалерідзе.

(1935) – це вільне переосмислення творчості та біографії Тараса Шевченка. У центрі сюжету – сільський хлопець Івась, якого мобілізують на Кавказ, а його дівчина опиняється в борделі. Після повернення юнак підіймає повстання. Одну з найколоритніших ролей у фільмі – господарки борделю – зіграла Наталія Ужвій. На екрані вона встигла дебютувати ще в період німого кіно, грала в перших звукових фільмах 30-х, а всесвітню славу здобула в 40-х. Зняв стрічку режисер і скульптор Іван Кавалерідзе. "Квітка на камені" (1962) – оповідь про кохання у невеликому шахтарському містечку, яке будується у донецькому степу. Одну з ролей виконувала талановита молода акторка Інна Бурдученко, якій пророкували велике майбутнє в кіно. Проте під час фільмування вона загинула на знімальному майданчику, виконуючи вказівки режисера раз по раз перезнімати дубль, де акторка мала входити до охопленого полум’ям будинку. Режисер Анатолій Слісаренко після цього був заарештований, а фільм дознімав і переробляв Сергій Параджанов ("Тіні забутих предків", "Колір гранату").

(1962) – оповідь про кохання у невеликому шахтарському містечку, яке будується у донецькому степу. Одну з ролей виконувала талановита молода акторка Інна Бурдученко, якій пророкували велике майбутнє в кіно. Проте під час фільмування вона загинула на знімальному майданчику, виконуючи вказівки режисера раз по раз перезнімати дубль, де акторка мала входити до охопленого полум’ям будинку. Режисер Анатолій Слісаренко після цього був заарештований, а фільм дознімав і переробляв Сергій Параджанов ("Тіні забутих предків", "Колір гранату"). "Вечір на Івана Купала" (1968) – стрічка Юрія Іллєнка ("Білий птах з чорною ознакою", "Молитва за гетьмана Мазепу"), натхнена творчістю Миколи Гоголя. Головний герой – юнак, який укладає угоду з нечистою силою заради свого кохання. Жіночу роль першого плану зіграла Лариса Кадочникова, яка на той час уже прославилася грою у фільмі "Тіні забутих предків", ставши одним із ключових уособлень українського кіно 60-х.

(1968) – стрічка Юрія Іллєнка ("Білий птах з чорною ознакою", "Молитва за гетьмана Мазепу"), натхнена творчістю Миколи Гоголя. Головний герой – юнак, який укладає угоду з нечистою силою заради свого кохання. Жіночу роль першого плану зіграла Лариса Кадочникова, яка на той час уже прославилася грою у фільмі "Тіні забутих предків", ставши одним із ключових уособлень українського кіно 60-х. "Лісова пісня. Мавка" (1981) – ще одна робота Юрія Іллєнка в цій програмі. Це екранізація знаменитої драми-феєрії Лесі Українки. Мавку в картині втілила акторка Людмила Єфименко, чий образ став важливим переосмисленням канонічної героїні. У 80-х вона зіграла ще у двох знакових українських стрічках – "Легенда про княгиню Ольгу" та "Лебедине озеро. Зона", ставши таким чином важливим уособленням переломного десятиріччя вітчизняного кіно.

(1981) – ще одна робота Юрія Іллєнка в цій програмі. Це екранізація знаменитої драми-феєрії Лесі Українки. Мавку в картині втілила акторка Людмила Єфименко, чий образ став важливим переосмисленням канонічної героїні. У 80-х вона зіграла ще у двох знакових українських стрічках – "Легенда про княгиню Ольгу" та "Лебедине озеро. Зона", ставши таким чином важливим уособленням переломного десятиріччя вітчизняного кіно. "Голос трави" (1992) режисерки Наталі Мотузко – це містична драма за мотивами оповідань Валерія Шевчука. Стрічка розповідає про молоду чарівницю, яка переймає знання у старої чаклунки. Картина познайомить глядачів одночасно з двома знаковими акторками. Одну зі своїх перших ролей тут зіграла тоді ще початківиця Ольга Сумська, а роль старшої чаклунки дісталася видатній українській акторці Раїсі Недашківській. Саме на подібному перетині поколінь з’явилося унікальне феміністичне кіно, яке, зокрема, отримало схвальні відгуки на Берлінському кінофестивалі, де відбулася його світова прем’єра.

До речі, на постері цьогорічного фестивалю зображена уродженка Києва Анна Стен, яка була популярна в 1920-1930-х роках у Радянському союзі, Європі та США. Її часто називають першою голлівудською акторкою українського походження.

Традиційно в межах події такоє відбудеться нагородження премією "Кіноколо", яка визначає головні здобутки українського кіно за останній рік. Продаж фестивальних абонементів розпочнеться у вересні.

Нагадаємо, минулого року головним тріумфатором премії "Кіноколо" став український фільм "Памфір".

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