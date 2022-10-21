Головним тріумфатором цього року став фільм "Памфір", а захисник Маріуполя Дмитро Козацький та загиблий режисер фільму "Маріуполіс 2" Мантас Кведаравічюс отримали спеціальні нагороди.

20 жовтня 2022 року відбулась церемонія нагородження п’ятою Національною премією кінокритиків "Кіноколо".

Як повідомляє прее-служба "Артхус Трафік", найкращим повнометражним ігровим фільмом українські кінокритики визнали "Памфір", який загалом отримав 5 нагород.

Зокрема, творця фільму Дмитра Сухолиткого-Собчука відзначили як найкращого режисера та автора сценарію, а також нагородили премією "Відкриття року" – за найкращий повнометражний дебют. Виконавець головної ролі Олександр Яцентюк отримав нагороду як найкращий актор.

Стрічка "Памфір" розповідає про чоловіка, який повертається з заробітків додому на Західну Україну напередодні традиційного карнавалу Маланки і відновлює зв’язок зі своїм неспокійним минулим. Світова прем’єра фільму відбулася в програмі "Двотижневик режисерів" цьогорічного Каннського кінофестивалю.

Найкращою акторкою визнали Оксану Черкашину, виконавицю головної ролі в "Клондайку" – це її друга статуетка "Кіноколо" після фільму "Погані дороги" у 2020 році.

У номінації "Найкращий короткометражний ігровий фільм" перемогла картина режисерки та сценаристки Наталки Ворожбит "Ти в порядку?" про травмовану війною українку в Європі. Найкращим документальним фільмом назвали "Нескінченність за Флоріаном" Олексія Радинського про легендарного київського архітектора Флоріана Юр’єва. Премію за найкращий анімаційний фільм здобула картина "МИ, ЄВРОПА" Марини Степанської та Анни Дудко – буктрейлер до поеми Лорана Годе "Ми Європа. Бенкет народів". Нагороду "За досягнення" отримали Станіслав Битюцкий, Альона Пензій, Олександр Телюк – кінознавці державного кіноархіву "Довженко-Центр", які в 2022 році провели цикл публічних кінопоказів рідкісних українських стрічок "Дивне, химерне, фантастичне".

Спеціальні відзнаки отримали литовський режисер Мантас Кведаравічюс (посмертно), якого наприкінці березня 2022 року взяли в полон і вбили російські військові під час зйомок стрічки "Маріуполіс 2", а також Дмитро "Орест" Козацький – захисник Маріуполя, який став співрежисером фільму "Останній день на Азовсталі" та поширив світом легендарні фотографії з "Азовсталі".

Національна премія кінокритиків "Кіноколо" – що відомо

Щорічна Національна премія кінокритиків "Кіноколо" була заснована в 2018 році, вона відзначає головні досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. В минулі роки накращими фільмами року ставали "Стоп-Земля", "Атлантида", "Додому" і "Донбас".

Традиційно церемонія відбулася в день відкриття Київського тижня критики – міжнародного фестивалю арт-кіно, кураторами якого є українські кінокритики. Шостий Київський тиждень критики триватиме до 26 жовтня в кінотеатрі "Жовтень".

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