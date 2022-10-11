Відкриється фестиваль фільмом-переможцем цьогорічного Каннського кинофестивалю "Трикутник смутку".

6-й кінофестиваль "Київський тиждень критики" оголосив міжнародну й ретроспективну програми.

Про це повідомляє прес-служба "Артхаус Трафік".

Зокрема, відкриє кінофестиваль сатирична комедія "Трикутник смутку" – володар "Золотої пальмової гілки" цьогорічного Каннського кінофестивалю. Також серед гедлайнерів міжнародної програми: стрічка Джеймса Ґрея "Час Армагеддону" з Ентоні Гопкінсом й Енн Гетевей і "Срібний ведмідь" Берлінале – "Фільм письменниці" Хона Сан Су.

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Цьогорічна ретроспективна програма Київського тижня критики отримала назву Gamechangers. Вона присвячена фільмам та режисерам, які змусили світ по-іншому подивитись на кінематографії своїх країн. Представлені стрічки свого часу "змінили гру", вписали у великий світ кіно Іран, Тайвань, Данію, Нову Зеландію та Румунію. Зокрема, будуть показані "Свято" Томаса Вінтерберґа – перший фільм "Догми 95", "Піаніно" від Джейн Кемпіон, одного з головних жіночих голосів сучасного кіно, а також відбудеться спецпоказ "Ім'я: Кармен" у пам’ять про Жана-Люка Ґодара, одного з головних представників Французької нової хвилі.

"2022-й стає роком фундаментального зламу – не лише в Україні, але й у цілому світі. І ми в цьому процесі не є об'єктами або пасивними спостерігачами. Ми є тими, хто змінює правила гри. Тож цьогоріч наша ретроспективна програма натхненна Україною як gamechanger", – пояснила кураторка фестивалю Дар’я Бадьйор.

Міжнародна програма Київського тижня критики налічує 7 картин:

"Трикутник смутку" – друга поспіль робота Рубена Естлунда, що отримала головну нагороду Канн (попередньою був його "Квадрат" 2017 року). Це нещадна іронія над суспільною елітою: сюжет розгортається довкола розкішного круїзу та його багатіїв-пасажирів, безтурботне життя яких змінюють несподівані обставини.

У "Корсеті" Марі Крютцер австрійська імператриця Сісі (Вікі Кріпс) кидає виклик своєму віку, щоб вступити в боротьбу за образ законодавиці моди. Найкраща акторська робота програми "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю.

Мелодрама "Одного чудового ранку" Мії Хансен-Льове – ще одна призерка Канн (Премія Label Europa Cinemas). Картина про молоду жінку (Леа Сейду), чиє життя сповнене турботи про дочку й батька, який страждає на складну дегенеративну хворобу.

Драма "Час Армагеддону" Джеймса Ґрея з Офіційного конкурсу Канн – історія дорослішання й нерівності двох хлопчиків – єврея та його темношкірого однокласника.

Події драми "Земля Бога" Глінура Палмасона розгортаються в 19 столітті. Молодий священик вирушає на віддалений острів, де прагне звести церкву. Прем’єра відбулася в межах програми "Особливий погляд" у Каннах, а на Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні картина здобула Приз Zabaltegi-Tabakalera.

Стрічка "Мовчазні двійнята" Аґнєшки Смочиньскої познайомить глядачів із реальною історією сестер Ґіббонс, які закрились від жорстокого світу і перервали будь-яку з ним комунікацію, спілкуючись тільки між собою. Прем’єра картини також відбулась у програмі "Особливий погляд" у Каннах.

"Фільм письменниці" Хона Сан Су – мінімалістична чорно-біла картина про письменницю у творчій кризі. Жінка рушає в невелику подорож, де з нею трапляється низка випадкових зустрічей. Вони підштовхують героїню до створення власного фільму.

У програму Gamechangers увійшли 5 фільмів та один спеціальний показ:

"Тигр, що підкрадається, дракон, що зачаївся" (2000) – міжнародний блокбастер від Енґа Лі, який пізніше подарує світові "Горбату гору" та "Життя Пі". Відзначена чотирма "Оскарами", ця картина відкрила заходу тайванський кінематограф і дала нове дихання фільмам про бойові мистецтва.

"Свято" (1998) – фільм режисера Томаса Вінтерберґа ("Ще по одній") про скандал у великій заможній родині. Це перша картина, знята за правилами "Догми 95" – натуралістичного авангардного напряму, що передбачав відмову від спецефектів, традиційного світла й монтажу та фокусувався на сюжеті й акторській грі. Володар Призу журі Канн.

"Піаніно" (1993) став проривом новозеландського кіно. Його режисерка Джейн Кемпіон (авторка нещодавнього гіта "У руках пса") – один із найгучніших жіночих голосів у сучасному кінематографі. Події стрічки розгортаються у вікторіанську епоху довкола шотландки, яку батько продає чоловіку в Новій Зеландії. Картина відзначена трьома "Оскарами".

"4 місяці, 3 тижні і 2 дні" (2007) Крістіана Мунджіу – один із найяскравіших фільмів Румунської нової хвилі й досі єдина "Золота пальмова гілка" для румунського повнометражного кіно. За сюжетом картини молода дівчина з небажаною вагітністю зіштовхується з суворими тоталітарними законами режиму, близького до свого краху.

"Смак вишні" (1997) – стрічка Аббаса Кіаростамі. Перемога фільму в Каннах стала запізнілим визнанням не тільки режисера, а й усього іранського кіно, неореалістична хвиля якого стала модною в Європі з кінця 80-х. Розповідає картина про чоловіка, який замислив учинити самогубство, і тепер шукає помічника, щоб той його закопав.

У межах ретроспективної програми також відбудеться спеціальний показ фільму "Ім'я: Кармен" Жана-Люка Ґодара – у пам'ять про видатного режисера, який став для багатьох уособленням перманентної революції та надихав змінювати кіно. У центрі цієї стрічки 1983 року – юна авантюристка, яка очолює злочинну банду й готує пограбування банку. Картина була відзначена "Золотим левом" Венеційського кінофестивалю.

Як повідомляв УНІАН, також в рамках кінофестивалю "Київський тиждень критики" будуть оголошені лауреати 5-тої ювілейної Національної премії кінокритиків "Кіноколо". Зі списком номінантів можна ознайомитися за посиланням.

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