Що в кіно з 25 лютого: Том і Джеррі в світі людей, кримінальний Берлін і третя порція «Скаженого весілля»

Цього тижня українські прокатники підготували цілий набір новинок на будь-який смак. Це і довгоочікувана прем'єра повнометражного фільму «Том і Джеррі» з Хлоєю Морец, в якому легендарних мультиплікаційних героїв «поселили» у світі людей. Також кіноманів порадують кримінальна драма «Берлін Александерплац», що стала хітом Берлінале 2020, і біографічна картина «Небезпечний елемент» з Розамунд Пайк про Марію Склодовську-Кюрі – першу жінку в історії, яка стала нобелівським лауреатом. Ну а для поціновувачів такого специфічного жанру, як українська комедія, підготували третю частину «Скаженого весілля». На що ще піти в кіно з 25 лютого, читайте в огляді УНІАН.

«Том і Джеррі» / Tom and Jerry (США, Великобританія, Франція, Німеччина, 2021)

Жорстоке і нещадне протистояння двох мультиплікаційних героїв – кота Тома і мишеняти Джеррі – розважає діточок усього світу з 1940 року. З тих пір легендарні персонажі пережили кілька перероджень і повнометражних мультиплікаційних версій. Востаннє парочка побувала на великому екрані в 1992 році, проте тільки в 2021 році героїв зважилися «перенести» в світ людей за принципом культового фільму «Хто підставив кролика Роджера» (1988) – це ігровий фільм, мальованими в якому є тільки окремі персонажі.

За сюжетом нового фільму, обидва герої опиняються на вулиці – Тома вигнали з дому через нездатність впоратися з одним єдиним мишеням, а Джеррі, очевидно, комусь все ж вдалося позбутися. І, зрозуміло, хоч Америка величезна – обидва вони опиняються не те щоб в одному місті, але і в одному готелі. Спочатку Джеррі облюбував розкішний готель як нове місце проживання, а потім Тома найняли його зловити.

Молода розпорядниця готелю у виконанні Хлої Грейс Морец («Пипец», «Похмурі тіні», «Суспірія») повинна за будь-яку ціну позбутися миші. Однак тепер війна між Томом і Джеррі загрожує знищенням її кар'єри, зривом «весілля століття» і, можливо, руйнуванням самого готелю. Крім того, незабаром на арені з'являється ще одна велика проблема: проти них планує змову диявольськи амбітний колега, роль якого виконує Майкл Пенья («Людина-мураха», «Лють», «Острів фантазій»).

« Берлін Александерплац » / Berlin Alexanderplatz (Німеччина, Нідерланди, 2020)

Також цього тижня в широкий кінопрокат виходить кримінальна драма «Берлін Александерплац». Світова прем'єра фільму відбулася на Берлінському кінофестивалі 2020, де він був номінований на головну премію «Золотий ведмідь». Також стрічка отримала премію Європейської кіноакадемії за кращий оригінальний саундтрек. В Україні прем'єра «Берлін Александерплац» відбулася в рамках фестивалю «Нове німецьке кіно» восени 2020 року.

«Берлін Александерплац» – це екранізація однойменного роману Альфреда Дебліна 1929 року, який вважається одним з головних творів німецького модерну. У своїй стрічці німецький режисер афганського походження Бурхан Курбані, чиї попередні фільми «Шахада» і «Ми молоді. Ми сильні» також отримали визнання серед критиків, переносить події книги в наші дні, перетворюючи класичну історію на сучасну кримінальну драму, в якій Берлін продовжує грати одну з головних ролей.

У центрі сюжету – молодий нелегальний мігрант із Західної Африки Френсіс, який хоч і поклявся стати хорошою людиною, все одно під впливом обставин вливається в підпільний світ німецької столиці.

« Небезпечний елемент » / Radioactive (США, Великобританія, Франція, Китай, Угорщина, 2019)

Ще тиждень тому ми захоплювалися грою Розамунд Пайк в «Аферистці», а вже сьогодні в український кінопрокат виходить ще одна стрічка з цією талановитою британською актрисою. Цього разу Пайк втілить образ легендарної Марії Склодовської-Кюрі – вченої, чиї роки активності випали на рубіж 19-20 століть, коли жінки тільки починали пробивати собі шлях у науці. Кюрі стала першою жінкою-нобелівським лауреатом і першим двічі нобелівським лауреатом в історії – з хімії та з фізики. Разом з чоловіком, П'єром Кюрі, та Анрі Беккерелем вона є першовідкривачем радіоактивності.

Фільм «Небезпечний елемент» розповідає про події з життя і про роботу Марії Склодовської-Кюрі: її зустріч з чоловіком і партнером з досліджень П'єром Кюрі, відкриття полонія і радію, трагічну загибель П'єра і її роман з фізиком Полем Ланжевеном. Епізоди з життя Марії перемежовуються зображеннями майбутніх подій, які пов'язані з її відкриттями: променева терапія, атомні бомбардування Хіросіми і Нагасакі, «Проект Манхеттен», Чорнобильська катастрофа.

Крім Розамунд Пайк («Загублена», «Аферистка», «Гордість і упередження») у фільмі зіграли Сем Райлі («Контроль», «Малефісента», «Гордість і упередження і зомбі»), Аня Тейлор-Джой («Відьма», «Спліт», «Нові мутанти», «Хід королеви»), Анейрін Барнард («Дюнкерк», «Щиглик», «Історія Девіда Копперфілда») та інші.

« Почесна місія: герої назавжди» / Hurricane (Великобританія, Польща, 2018)

Військова драма "Ураган" розповість історію групи відважних пілотів Hurricane Squadron 303, які билися в небі над Англією під час Другої світової війни, не тільки для того, щоб уберегти Великобританію від нацистів, але і щоб зберегти саму ідею своєї країни. У центрі сюжету – польський пілот Ян Зумбах, який вступає до лав британських ВПС, щоб дати фінальну відсіч льотчику люфтваффе і запобігти вторгненню до Великобританії.

Головну роль у фільмі виконав британський актор Іван Реон, відомий публіці за серіалами «Покидьки», «Гра престолів», «Грішники» і «Американські боги», а також за роллю гітариста культової американської рок-групи Mötley Crüe Мікі Марса в скандальній біографічній стрічці «Бруд».

« Поворот не туди: Спадщина » / Wrong Turn (США, Великобританія, Німеччина, 2021)

У 2003 році світ побачив фільм жахів «Поворот не туди» спільного американо-німецького виробництва, що поклав початок цілої серії фільмів про мутантів-канібалів, що живуть в дрімучому лісі та нападають на подорожніх, що збилися з дороги. За одинадцять років автори франшизи примудрилися випустити шість фільмів, і ось після семирічної перерви вони взялися за перезапуск проекту.

У новій версії «Повороту не туди» компанія з шести друзів приїжджає в Харперс-Феррі, щоб відправитися в похід Аппалачською стежкою. Незабаром вони стикаються зі спільнотою людей, які жили в горах ще до Громадянської війни і дуже не люблять незнайомців.

«Скажене весілля 3» (Україна, 2021)

Людей, які претендують на звання володарів гарного смаку в кіно, це може дещо шокувати, але 25 лютого в український прокат виходить вже третя частина хітової комедії «Скажене весілля», знятої, між іншим, за підтримки Держкіно. Фільм, який насправді запозичив ідею у французької картини 2014 року, увібрав для себе все «найкраще», властиве українській комедії – повний набір кліше, жарти далеко за межею толерантності та цілу армію зірок місцевої величини в епізодичних ролях.

Для тих, хто пропустив події першої частини, нагадаємо: сюжет «Скаженого весілля» крутиться навколо весілля дівчини з української глибинки, яка під час навчання у Франції знайшла собі чоловіка – молодого французького лікаря-кардіохірурга. Батьки дівчини, зрозуміло, зраділи такому повороту подій, проте лише доти, поки не дізналися, що майбутній зять – афрофранцуз. У другій частині заміж виходила ще одна дочка сімейства Сердюків – за помітно старшого за неї чоловіка, і батько знову намагався зробити все для того, щоб перешкодити весіллю.

Варто відзначити: щоб там не говорили поціновувачі якісного кіно, а українській публіці обидві частини «Скаженого весілля» відмінно «зайшли», а тому не дивно, що світ побачила третя частина франшизи. Події фільму «Скаженого весілля» розгортаються через чотири роки після останнього «божевільного весілля». Цього разу зв'язати себе шлюбом вирішив наймолодший з сім'ї Середюків – Захар. Традиційно для дітей Василя, для створення сім'ї він вибрав екзотичну пару – дочку циганського барона, красуню Раду. І хоча батько поклявся цього разу не псувати весілля, та й невістка йому подобається, спокійне свято – не в традиціях Середюків.

Варто відзначити, що третя частина «Скаженого весілля» обзавелася новим режисером – фільм поставив Любомир Левицький, відомий як автор першого українського трилера «Штольня» (2006). Також режисер відомий українському глядачеві за такими фільмами як містичний трилер «Тіні незабутих предків» і комедія «#SelfieParty». Крім уже відомих за попередніми частинами акторів, у фільми традиційно засвітився цілий ряд українських зірок – Юрій Горбунов, Арам Арзуманян, Потап, Позитив, Монатік, Олег Винник, Надія Мейхер та інші.

Що ще в кіно з 25 лютого

Крім того, в кінотеатрах можна буде подивитися фільми, що вийшли в минулі тижні: захоплюючий кримінальний трилер «Аферистка» з Розамунд Пайк і Пітером Динклэйджем, драматичний трилер «Мавританець» про ув'язнених сумно відомої в'язниці Гуантанамо, датська комедія «Лицарі справедливості» з Мадсом Міккельсоном, британський екшн «Афера Олівера Тфиста», кримінальний бойовик «Захисник» з Ліамом Нісоном, еротичний трилер «Фатальна зустріч» з Хіларі Суонк, байопік про одного з найяскравіших музикантів всіх часів і народів «Девід Боуї: Історія людини з зірок», детективний трилер «Дрібниці» з Дензелом Вашингтоном, Рамі Малеком і Джаредом Лето, фентезі з Мілою Йовович «Мисливець на монстрів» та інші.

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Незважаючи на зупинку кіноіндустрії через пандемію коронавірусу, в українські кінотеатри продовжують надходити гідні уваги фільми. Головне, дотримуйтесь дистанції, мийте ручки і носіть масочки.

Марина Григоренко

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