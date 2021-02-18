Що в кіно з 18 лютого: блискуче протистояння «хижаків» Розамунд Пайк і Пітера Дінклейджа в «Аферистці» та інші прем'єри тижня

Головною прем'єрою нового кінопрокатного тижня по праву є захоплюючий кримінальний трилер «Аферистка», в якому на глядачів чекає блискуче протистояння двох справжніх «хижаків» у виконанні Розамунд Пайк і Пітера Дінклейджа. Крім того, на екрани виходить драматичний трилер «Мавританець» з Джоді Фостер і Бенедиктом Камбербетчем, класична історія на сучасний лад в «Афері Олівера Твіста», нова датська комедія з Мадсом Міккельсоном і ще кілька фільмів. На що піти в кіно з 18 лютого, читайте в огляді УНІАН.

«Аферистка» / I Care a Lot (США, 2020)

Захоплюючий кримінальний трилер з елементами чорної комедії «Аферистка» по праву можна назвати головною прем'єрою тижня. УНІАН вже відвідав допрем'єрний прес-показ фільму і готовий практично без спойлерів поділитися з вами свіжими враженнями.

Почнемо з режисера. «Аферистку» поставив англієць Джей Блейксон, і у фільмі, безумовно, простежується властивий британським кримінальним комедіям дух. Першою серйозною роботою Блейксона став неонуарний трилер «Зникнення Еліс Крід» (2009), дуже навіть тепло сприйнятий британськими критиками. Наступний фільм режисера – великобюджетний постапокаліптичний екшн «5-а хвиля» з Хлоєю Грейс Морец в головній ролі –вийшов у світ лише через шість років, і отримав переважно негативні відгуки, зібравши при цьому бокс-офіс втричі більше, ніж було витрачено на його створення. Далі була робота над історичним міні-серіалом «Порох» із зіркою «Гри престолів» Кітом Харінгтоном у головній ролі, чим режисерові вдалося реабілітуватися в очах кінокритиків за попередній провал. І ось, через три роки, Блейксон знову голосно заявляє про себе, про що свідчать позитивні відгуки критиків. Вже подивившись «Аферистку», можемо взяти на себе сміливість заявити, що на даний момент це, безумовно, найкраща робота Блейксона.

Протягом двох годин «Аферистка» тримає глядача в постійній напрузі, раз у раз змушуючи залу видавати звуки невдоволення і несхвалення через дії героїв. Це яскравий, динамічний фільм з часткою цинізму і чорного гумору, добре продуманими деталями і несподіваними сюжетними поворотами, хоча основний сюжет глядачеві зрозумілий ще з трейлеру.

Безумовно, одна з найсильніших сторін фільму «Аферистка» – блискучий акторський склад, серед якого самі лише номінанти і лауреати престижних кінонагород.

Головне протистояння розгортається між героями Розамунд Пайк («Загублена», «Помри, але не зараз», «Гордість і упередження», «Небезпечний елемент», «Армагеддець», «Подорож Гектора в пошуках щастя») і Пітера Дінклейджа («Гра престолів», «Смерть на похоронах», «Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі», «Люди Ікс: Дні минулого майбутнього», «Месники: Війна нескінченності», «Пікселі»).

Вона – успішний юрист і професійний опікун Марла Грейсон, яка на ділі – цинічна шахрайка. Вона побудувала свій позбавлений будь-якої моралі бізнес на обмані, й завдяки своїм знанням і харизмі безкарно обдирає багатих клієнтів. Вона символічно викидає в сміття зім'яте фото раптово померлого клієнта, більше нарікаючи на те, що його не стало до того, як вона встигла вичавити з нього все. Роками все це сходить їй з рук, але рано чи пізно везіння має скінчитися.

Марла відкрито каже, що вона хижачка, яка візьме своє і не своє за всяку ціну. Вона заявляє, що не одна така, тому ніхто не має права її дорікати. І з нею не посперечаєшся, адже в її злочинну схему залучено величезну кількість людей, і всім їм плювати на зруйновані долі інших, тільки перед очима замерехтить прибуток.

Вона надмірно самовпевнена, ненаситна і абсолютно не вміє програвати. Настільки, що готова ризикнути не тільки своїм життям, але і своїми близькими. Навіть коли в очах героїні ми бачимо справжній страх, вона просто не може зупинитися, не може поступитися, особливо чоловікові (з ними у неї взагалі явні проблеми).

Він – таємничий мафіозі на ім'я Роман Луньов, який не звик чути, що щось може йти не за планом. І він абсолютно не проти, якщо буде потрібно, забруднити руки в крові – якщо не свої власні, то залучаючи численних підлеглих.

Доля зіштовхує цих двох «хижаків» лобами, коли Марла знаходить собі нову жертву в особі Дженніфер Пітерсон, яка повинна стати справжньою «золотою жилою» на кілька років наперед. На перший погляд невинна самотня жінка на пенсії, з бездоганною історією і способом життя мрії, на ділі далеко не та, ким хоче здаватися. І вона дуже важлива для героя Дінклейджа. Ну а далі починається жорстоке протистояння не на життя, а на смерть, в якому переможцем вийде той, хто зможе краще прочитати опонента і, головне, погодиться поступитися.

Варто відзначити, що режисер Джей Блейксон вирішив не «винаходити велосипед», запросивши на головні ролі акторів, що ідеально вписуються в подібні типажі в своїх попередніх проектах. Саме роль холодної маніпуляторші Емі Данн в детективному трилері Девіда Фінчера «Загублена» (2014) зробила Розамунд Пайк знаменитою. Те, як британська актриса втілила свою героїню, викликало у глядачів одночасно захват і огиду. Вони вірили їй на 200%, і щиро її ненавиділи. Приблизно той же трюк вона проробляє в «Аферистці» – глядач перебуває в обуренні від того, як Марлі Грейсон вдається безкарно використовувати людей заради власної наживи, і до самого кінця сподівається, що героїні все ж воздасться по заслугах. До слова, за роль в «Аферистці» Розамунд Пайк вже отримала номінацію на Золотий глобус, і, цілком можливо, вона не стане останньою для акторки в цьому сезоні.

Пітера Дінклейджа режисери також не раз запрошували грати персонажів зі світу криміналу. Водночас, подібно Тіріону Ланністеру з «Гри престолів», персонаж Дінклейджа в «Аферистці» здатний проявляти розум, хитрість і гнучкість в переговорах.

Інші задіяні в картині актори також зіграли на рівні – Дайан Уіст («Едвард Руки-ножиці», «Дні радіо», «Пурпурна троянда Каїра», «Кроляча нора»), яка якраз і виконує роль Дженніфер Пітерсон, Ейса Гонсалес («Малюк на драйві», «Дивовижний світ Марвена», «Аліта: Бойовий ангел», «Форсаж: Хоббс і Шоу», «Годзілла проти Конга»), якій дісталася роль партнерки Марли Грейсон по бізнесу і по життю, Кріс Мессіна («Вікі Крістіна Барселона», «Операція «Арго», «Закон ночі», «Зеровілль», «Хижі птахи: приголомшлива історія Харлі Квінн») в ролі адвоката мафії та інші.

Єдиний мінус – замість традиційного четверга, прем'єра «Аферистки» для широкого українського глядача відбудеться на день пізніше – в п'ятницю, 19 лютого.

« Мавританець » / The Mauritanian (США, Великобританія, 2021)

Ще одна гідна уваги кіноновинка тижня – драматичний трилер «Мавританець», заснований на автобіографічній книзі «Щоденник Гуантанамо». У фільмі розповідається реальна історія в'язня сумнозвісної американської в'язниці для «ворогів народу», який провів за гратами 14 років. Мавританець Мохаммед Ульд Слахі підозрювався владою США у вербуванні терористів під час терактів 11 вересня. Без офіційних звинувачень і можливості захисту в суді, чоловіка відправили до в'язниці. Тільки через 6 років він отримав право на адвоката, і в боротьбу проти урядової машини вступили адвокат Ненсі Голландер і її помічниця Террі Дункан. Завдяки їхній титанічній роботі вдалося розкрити шокуючу істину і довести, що людський дух не стримають ніякі грати.

Картину поставив шотландський режисер Кевін Макдональд, найбільш відомий по роботі над фільмами «Одного разу у вересні», «Торкаючись порожнечі», «Останній король Шотландії», «Велика гра» і «Марлі».

Головну чоловічу роль в картині виконав французький актор алжирського походження Тахар Рахім, лауреат премії «Сезар» 2010 року за кращу чоловічу роль у кримінальній драмі «Пророк». Також у фільмі знялися Джоді Фостер («Таксист», «Мовчання ягнят», «Кімната страху», «Ілюзія польоту»), Бенедикт Камбербетч («Шерлок», «Шпигун, вийди геть!», «12 років рабства», «Гра в імітацію», «Доктор Стрендж»), Шейлін Вудлі («Нащадки», «Дивергент», «Винні зірки», «Сноуден») і Закарі Лівай («Тор 2: Царство темряви», «Тор: Рагнарек», «Шазам», «Дивовижна місіс Мейзел»).

Фільм отримав змішані відгуки критиків, на думку яких, картину в першу чергу витягнула акторська гра Тахара Рахіма і Джоді Фостер. На підтвердження цього, обидва отримали номінації на Золотий глобус 2021.

« Афера Олівера Твіста » / Twist (Великобританія, 2021)

Також на цьому тижні в кінопрокат виходить молодіжний драматичний екшн «Афера Олівера Твіста», що розповідає історію героя знаменитого роману Чарльза Діккенса на сучасний лад. У нинішньому трактуванні Олівер Твіст –юний талановитий художник, який живе в Лондоні. Одного разу хлопець випадково потрапляє в банду, яка готує зухвалу крадіжку безцінної картини.

Головну роль у фільмі зіграв Рафферті Лоу, який, до слова, є сином знаменитих акторів Джуда Лоу і Сейді Фрост, як же час швидко летить. Компанію на знімальному майданчику йому склали легендарний Майкл Кейн («Прибрати Картера», «Правила виноробів», «Ілюзія обману», практично всі фільми Крістофера Нолана), Ліна Хіді (Серсея Ланністер в «Грі престолів»), відома співачка Рита Ора та інші. Втім, настільки зірковий акторський склад не зумів уберегти картину від прохолодних відгуків критиків. Втім, якщо вам подобаються британські кримінальні драми, можливо, цей фільм вас зацікавить.

Що ще в кіно з 18 лютого

Крім того, фанатів скандинавського кіно цього тижня чекає прем'єра комедії «Лицарі справедливості» / Retfærdighedens ryttere (Данія, 2020) з Мадсом Міккельсоном («Полювання», «Ганнібал», «Доктор Стрендж», «Ще по одній»). Також у фільмі зіграв інший відомий данський актор Ніколай Лі Кос, якого український глядач може знати по детективній серії «Містеріум» і серіалу «Вбивство». Головний герой фільму намагається розслідувати смерть дружини, загиблої під час аварії поїзда. У цьому йому допомагає команда вчених-невдах, які називають себе «лицарями справедливості».

Ще одна скандинавська новинка в кінопрокаті-фільм жахів «Потойбічне» / Andra sidan (Швеція, 2020). За сюжетом, коли батько сімейства їде у відрядження, в будинку починає відбувається щось страшне. Його семирічний син Лукас заводить дружбу з хлопчиком-однолітком з потойбічного світу, який боїться якусь істоту з підвалу. Коли Лукас зникає, його мачусі доведеться проникнути в світ мертвих і розгадати закляття загробного життя.

Любителі військових фільмів цього тижня зможуть подивитися бойовик з елементами мелодрами «День розплати» / Redemption Day (США, 2021). Головний герой картини – нагороджений медаллю за хоробрість під час перестрілки з ІДІЛ капітан морської піхоти США Бред Пакстон, який страждає від наслідків перебування в зоні бойових дій. За підтримки люблячої дружини Кейт, чоловік намагається пристосуватися до цивільного життя. Коли Кейт, відомому археологу, надається унікальна можливість зробити кар'єру в Марокко, Бред закликає її не упускати цей шанс. Однак там її бере в заручники терористична група, яка вимагає 10 мільйонів доларів в якості викупу. Бред мчить в Марокко, щоб знайти винних і врятувати кохану жінку.

Також з 18 лютого в кінотеатрах можна буде подивитися детективний трилер з елементами фантастики «Темрява: Вторгнення» / Dark Encounter (Великобританія, 2019). За сюжетом фільму, через рік після загадкового зникнення 8-річної дівчинки, її скорботна сім'я повертається додому з поминальної служби в своєму маленькому містечку. Того ж вечора в сусідньому лісі з'являються дивні вогні в небі й незвичайні звуки, а також починають відбуватися надприродні явища. Незабаром з'ясовується, що джерелом світла, схоже, є прибульці з іншого світу, у яких не дуже доброзичливі наміри.

Крім того, в кінотеатрах можна буде подивитися фільми, що вийшли в минулі тижні: кримінальний бойовик «Захисник» з Ліамом Нісоном, еротичний трилер «Фатальна зустріч» з Хіларі Суонк, байопік про одного з найяскравіших музикантів усіх часів і народів «Девід Боуї: історія людини з зірок», детективний трилер «Дрібниці» з Дензелом Вашингтоном, Рамі Малеком і Джаредом Лето, гучний драматичний трилер «Перспективна дівчина» з Кері Малліган, фентезі з Мілою Йовович «Мисливець на монстрів», коронавірусний трилер «Пташка в клітці» та інші.

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Незважаючи на зупинку кіноіндустрії через пандемію коронавірусу, в українські кінотеатри продовжують надходити гідні уваги фільми. Головне, дотримуйтесь дистанції, мийте ручки і носіть масочки.

Марина Григоренко

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