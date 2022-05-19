До кінця травня у Києві відновлять роботу 6 комунальних кінотеатрів.

До кінця травня у Києві відновлять роботу 6 комунальних кінотеатрів.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що 21 травня відновлюють роботу комунальні кінотеатри "Лейпциг", "Флоренція" та кінотеатр ім. Шевченка, а з 26 травня - "Старт", "Факел" і "Ліра".

"В кінотеатрі "Ліра" демонструватимуть реставровану копію класики українського кіно "Тіні забутих предків". А до Дня Києва 28 травня - спеціальний показ документального фільму "Національний музей", - йдеться у повідомленні.

При цьому зауважується, що в разі оголошення повітряної тривоги сеанси зупиняються і глядачі мають прямувати в укриття. В такому разі квитки можна буде використати в будь-який інший день або на інший сеанс.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виступив на Каннському кінофестивалі.

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