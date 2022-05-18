Президент наголосив, що сьогодні, як і майже 100 років тому, знову потрібно, щоб кіно не було німим.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить битися, а диктатор програє.

Як повідомляє прес-служба глави держави, він виступив по відеозв'язку на Каннському кінофестивалі - глядачі аплодували стоячи.

Президент зазначив, що розповість одну історію, яка має не відкритий фінал, а такий, який може поставити крапку в битві, що триває вже понад 100 років.

"Ця битва почалася з прибуття потягу, з нього вийшли герой і антагоніст. І так зародилося протистояння на екрані, яке перейшло в реальне життя. Спочатку кіно з'явилося в нашому житті, а потім стало нашим життям. Потім від кіно залежало те, яким буде майбутнє. Моя історія сьогодні саме про цю битву і про майбутнє", - сказав він.

За словами Зеленського, найстрашніші диктатори 20-го сторіччя любили кіно, але залишили по собі моторошні документальні кадри кінохроніки, а також фільми, якими були кинуті виклики цим диктаторам.

Він нагадав, що 1 вересня 1939 року в Каннах мав розпочатися перший фестиваль, але розпочалася Друга світова війна.

"На цьому шляху було багато важливих пунктів, однак найбільш видатний - у 1940 році, коли на противагу антагоністу світ побачив, на перший погляд, непомітного хлопця, який був не схожим на героя, але виявився таким. "Великий диктатор" Чарлі Чапліна не знищив тоді реального диктатора, але завдяки йому кінематограф перестав бути німим в усіх сенсах цього слова", - наголосив глава держави.

Він нагадав слова Чапліна, які прозвучали з екранів у 1940 році:

"Людська ненависть пройде, і диктатори помруть, і влада, яку вони забрали в людей, повернеться до людей. І поки люди вмирають, свобода ніколи не загине…".

Зеленський зауважив, що відтоді людство зняло чимало прекрасних кінокартин.

"Здавалося, що всі вже зрозуміли, що підкорювати людей можна прекрасним, збираючи їх біля екранів, а не потворним, збираючи їх у бомбосховищах. Здавалося, що всі вже думали, що хоррор у вигляді повномасштабної війни, яка може охопити весь континент, більше не матиме продовження. Але знову, як і тоді, є диктатор. Знову, як і тоді, є війна за свободу. Знову, як і тоді, потрібно, щоб кіно не було німим", - підкреслив він.

Президент уточнив, що не минає й тижня, щоб на території, де були чи досі є окупанти, не знайшли масових поховань вбитих та закатованих людей. За його словами, в російських загарбників нічого не виходить, окрім як вбивати.

"Вони засіяли Європу трупами... Ми цього ніколи не забудемо, бо це навіть не пекло..., війна набагато гірша. Понад 2 тисячі ракет вже вдарили по нашій землі, десятки міст зруйновано повністю, спалені села, понад 500 тисяч українців депортовано в Росію силою..., люди перебувають у таборах Росії, які створено за аналогами нацистських таборів. Ніхто не знає, скільки ув'язнених там виживуть, але всі знають, хто в цьому винен. Думаєш, що мило тебе відмиє? Навряд чи", - наголосив Зеленський.

Він додав, що люди гинуть щодня та не оживуть після фрази "стоп, знято". Глава держави закликав кіно не залишатися поза єдністю, яку зараз проявив світ.

"Звичайно, ми продовжимо битися. І в нас немає альтернативи, ніж виборювати свободу. Я впевнений, що диктатор програє... Нарешті ми маємо перемогти в цій битві, і нам потрібне кіно, яке забезпечить саме такий фінал, щоб кожен голос був на боці свободи", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу досі залишаються основною мішенню для окупантів. Він наголосив, що Збройні сили України стримують постійні атаки на тих напрямках, де Росія ще намагається наступати.

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