Головні ролі в серіалі виконають Тетяна Маслані, Марк Раффало та Тім Рот.

Вийшов перший трейлер нового серіалу за коміксами Marvel "Вона-Халк" (She-Hulk).

Повідомляється, що прем'єра серіалу відбудеться 17 серпня 2022 року Disney+.

Головні ролі в серіалі виконають Тетяна Маслані (Дженніфер Волтерс / Вона-Халк), Марк Раффало (Брюс Беннер / Халк) та Тім Рот (Еміль Блонський / Огида). Роль головного антоганіста в серіалі виконає Джаміла Джаміль (Титанія).

В центрі сюжету серіалу – жінка-юрист Дженніфер Волтерс, що спеціалізується на справах, пов'язаних з надлюдьми. Вона є двоюрідною сестрою месника Брюса Бэннера / Халка та може перетворюватися на більшу та могутнішу версію самої себе з зеленим віддінком після того, як їй зробили переливання крові від її кузена.

Зазначимо, "Вона-Халк" – це вже восьмий телесеріал четвертої фази кіновсесвіту Marvel (після "ВандаВіжен", "Сокіл та Зимовий солдат", "Локі", "А що як...?", "Соколине око", "Місячний лицар" та "Міс Марвел"), події якого відбуваються після фільму "Месники: Завершення". Керівницею серіалу і авторкою сценарію є Джессіка Ґао, яка до цього працювала над такими проектами, як "Рік та Морті", "Кремнієва долина", "Робоцип", "Могутня Бі" та "Панда Кунг-Фу: Легенди крутості". Серіал складатиметься з 9 епізодів.

Як повідомляв УНІАН, раніше вийшов перший тизер супергеройського фільму "Тор: Любов і грім".

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