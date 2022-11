Прем'єра мультфільму в Україні відбудеться 22 грудня 2022.

Вийшов фінальний трейлер анімаційної пригодницької комедії "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання" (Puss in Boots: The Last Wish) від DreamWorks Animation.

Як повідомляє прес-служба B&H film distribution, прем'єра мультфільму в Україні відбудеться 22 грудня 2022. У новому фільмі харизматичний пухнастик з наймилішим поглядом відправиться у грандіозну подорож, сповнену викликів та пригод, щоб повернути свої 9 життів, які він так вміло розгубив за довгі роки.

В оригіналі головних героїв мультфільму озвучили Антоніо Бандерас ("Маска Зорро", "Відчайдушний", "Шрек 2"), Сальма Хаєк ("Фріда", "Відчайдушний", "Вічні"), Флоренс П'ю ("Чорна вдова", "Сонцестояння", "Диво"), Олівія Колман ("Лобстер", "Фаворитка", "Батько") та інші.

Режисером мультфільму виступив Джоел Кроуфорд ("Сімейка Крудсів: Нова ера", а також сценарії до "Панда Кунг-Фу", "Тролі" та "Вартові легенд").

Франшиза "Кіт у чоботях" – що відомо

Перший фільм з серії "Кіт у чоботях" вийшов у 2011 році як спін-офф франшизи "Шрек". В центрі сюжету був один з найулюбленіших персонажів з фільмів про Шрека – харизмтичний Кіт у чоботях, якого озвучував Антоніо Бандерас.

Фільм отримав схвальні відгуки критиків та глядачів, а також мав чимало престижних нагород і номінацій, в тому числі на "Оскар". Також він був надзвичйно успішним в прокаті: при бюджеті 130 мільойнів доларів він зібрав понад 550 мільйонів доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: