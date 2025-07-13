На думку поетеси, зараз Україна "вперше звучить так гідно".

Легендарна українська поетеса Ліна Костенко вперше за довгий час дала інтерв'ю, під час якого висловилася про широкомасштабну війну Росії проти України, розповіла про те, як зараз живе і чим займається, а також поділилася спогадами з минулого.

Інтерв'ю з 95-річною поетесою записав український письменник, рок-музикант і військовослужбовець Сергій Жадан. Воно складається з трьох частин, остання з яких вийде 13 липня на "Радіо Хартія".

Ліна Костенко про війну та героїзм українців

Як зазначила Ліна Костенко, зараз Україна "вперше звучить так гідно", а українці - героїчний народ.

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"Ось так виникає нація героїв. Десь у мене написано: "Росли, росли і виросли хлопці". Їх тепер зустрічають у селах на колінах... Страшно багато загинуло. Мені здається, що більш гідного народу зараз, ніж українці, немає. Справжні українці. Просто витримати війну з такою державою, як Росія, розумієте", - зазначила вона.

При цьому поетеса процитувала власні рядки з нового вірша:

"Росія - це велика сила

Усіх би знищила дотла

Фашистське тісто замісила

Сама не знає, що спекла".

За її словами, росіяни досі шукають в Україні Бендеру.

"Вони побачивши наших героїчних хлопців біля Чонгара ось так: "А, це х**ли". "Х**лів" немає, є нація. Справжня нація. І в Європі, як на мене, це відчули. Тому що витримати таку війну, як українці, і не здатися - я думаю, що багато хто з європейців просто цього не розуміє", - підкреслила Костенко.

Ліна Костенко про те, як живе і чим займається

Поетеса анонсувала історичний роман про період Гетьманщини, над яким зараз працює. Також вона написала книгу спогадів "Дивний сад Івашкевича" (Ярослав Івашкевич - польський письменник, поет, драматург і перекладач).

"В Івашкевича є вірш про сад, де він іде, іде і розминається з якимись тінями. Якісь тіні ходять - і все. А я по молодості тоді не знала, що це такий сад, де розминаються з тінями", - пояснила поетеса.

За її словами, з цієї метафори в неї й вийшла книжка про людей, з якими вона зустрічалася і розминалася протягом усього життя.

Також Костенко в інтерв'ю зізналася, як на її життя вплинули репресії в СРСР. Зокрема, вона поділилася, як пережила 16-річну заборону друку в ті часи:

"Уявіть собі ті часи, як ми мучилися. Дехто мусив друкуватися під іншим прізвищем. Я взагалі 16 років не друкувалася. Можна втратити горизонт. Ні? Через що я ніяк не можу відчути радість спілкування. Живу собі замкнута й одна. Бо так звикла. І я собі колись постановила: те, в чому тобі відмовлено, - те тобі не потрібно. Усе. От значить не друкували - ну й до всіх чортів. Зате я не займалася соцреалізмом".

Нагадаємо, раніше було названо ім'я письменника, з яким у Ліни Костенко був таємний роман.

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