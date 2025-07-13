Легендарна українська поетеса Ліна Костенко вперше за довгий час дала інтерв'ю, під час якого висловилася про широкомасштабну війну Росії проти України, розповіла про те, як зараз живе і чим займається, а також поділилася спогадами з минулого.
Інтерв'ю з 95-річною поетесою записав український письменник, рок-музикант і військовослужбовець Сергій Жадан. Воно складається з трьох частин, остання з яких вийде 13 липня на "Радіо Хартія".
Ліна Костенко про війну та героїзм українців
Як зазначила Ліна Костенко, зараз Україна "вперше звучить так гідно", а українці - героїчний народ.
"Ось так виникає нація героїв. Десь у мене написано: "Росли, росли і виросли хлопці". Їх тепер зустрічають у селах на колінах... Страшно багато загинуло. Мені здається, що більш гідного народу зараз, ніж українці, немає. Справжні українці. Просто витримати війну з такою державою, як Росія, розумієте", - зазначила вона.
При цьому поетеса процитувала власні рядки з нового вірша:
"Росія - це велика сила
Усіх би знищила дотла
Фашистське тісто замісила
Сама не знає, що спекла".
За її словами, росіяни досі шукають в Україні Бендеру.
"Вони побачивши наших героїчних хлопців біля Чонгара ось так: "А, це х**ли". "Х**лів" немає, є нація. Справжня нація. І в Європі, як на мене, це відчули. Тому що витримати таку війну, як українці, і не здатися - я думаю, що багато хто з європейців просто цього не розуміє", - підкреслила Костенко.
Ліна Костенко про те, як живе і чим займається
Поетеса анонсувала історичний роман про період Гетьманщини, над яким зараз працює. Також вона написала книгу спогадів "Дивний сад Івашкевича" (Ярослав Івашкевич - польський письменник, поет, драматург і перекладач).
"В Івашкевича є вірш про сад, де він іде, іде і розминається з якимись тінями. Якісь тіні ходять - і все. А я по молодості тоді не знала, що це такий сад, де розминаються з тінями", - пояснила поетеса.
За її словами, з цієї метафори в неї й вийшла книжка про людей, з якими вона зустрічалася і розминалася протягом усього життя.
Також Костенко в інтерв'ю зізналася, як на її життя вплинули репресії в СРСР. Зокрема, вона поділилася, як пережила 16-річну заборону друку в ті часи:
"Уявіть собі ті часи, як ми мучилися. Дехто мусив друкуватися під іншим прізвищем. Я взагалі 16 років не друкувалася. Можна втратити горизонт. Ні? Через що я ніяк не можу відчути радість спілкування. Живу собі замкнута й одна. Бо так звикла. І я собі колись постановила: те, в чому тобі відмовлено, - те тобі не потрібно. Усе. От значить не друкували - ну й до всіх чортів. Зате я не займалася соцреалізмом".
Нагадаємо, раніше було названо ім'я письменника, з яким у Ліни Костенко був таємний роман.