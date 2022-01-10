Сценарій був написаний ще до прем'єри другого сезону.

Стала відома дата початку зйомок третього сезону серіалу "Відьмак" від Netflix.

Про це повідомляє видання Screenrant.

Хоча 2-й сезон "Відьмака" став доступним лише минулого місяця, кількість глядачів була високою, і, як повідомляється, Netflix вже планує розпочати виробництво 3-го сезону.

Читайте також"Може, це кінець світу?": Netflix показав офіційний трейлер нового сезону "Відьмака"Вже цього місяця, ймовірно, розпочнеться підготовка до зйомок. Самі зйомки мають розпочати у березні.

Цей розклад може бути змінено, однак глядачі, як очікується, побачать новий сезон швидше, ніж другий.

Третій сезон буде адаптацією роману "Час погорди", який є четвертою частиною фентезійного циклу "Відьма" польського письменника Анджея Сапковського.

Про те, що сценарій нового сезону вже написаний, стало відомо ще перед прем'єрою 2-го сезону.

Раніше повідомлялося, що серіал "Відьмак" продовжили на третій сезон. Крім того, зазначалося про плани зняти анімаційний фільм та серіал по всесвіту "Відьмака", розраховані на дітей.

"Відьмак": що відомо про серіал Netflix

Перший сезон "Відьмака" вийшов у 2019 році, другий – у грудні 2021-го.

Серіал знятий за серією романів польського письменника Анджея Сапковського.

Головних героїв грають Генрі Кавілл, Аня Чалотра та Фрейя Аллан.

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